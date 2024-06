LA CONDANNA DI TRUMP HA RINGALLUZZITO RIMBAM-BIDEN/2 – “SLEEPY JOE” RIPETE IL SUO MANTRA CONTRO IL RIVALE: “È UNO SQUILIBRATO. QUALCOSA È SCATTATO NELLA SUA TESTA DOPO LE ELEZIONI DEL 2020 E LO STA LETTERALMENTE FACENDO IMPAZZIRE" – PRIMA, DA UN COMIZIO A NEW YORK, AVEVA DEFINITO TRUMPONE UN “CRIMINALE IMPRUDENTE, PERICOLOSO E IRRESPONSABILE”

Traduzione dell’articolo di Ryan Brooks per https://www.nbcnews.com/

Il Presidente della Repubblica Joe Biden ha definito l'ex Presidente Donald Trump un "criminale condannato" che ha "perso la testa" dopo le elezioni del 2020, durante un evento di campagna elettorale tenutosi lunedì.

"Per la prima volta nella storia americana, un ex presidente condannato si candida alla presidenza", ha detto Biden alla folla presente all'evento di raccolta fondi a Greenwich, nel Connecticut. "Ma per quanto questo sia inquietante, ancora più dannoso è l'assalto totale che Donald Trump sta facendo al sistema giudiziario americano".

Trump è stato giudicato colpevole di 34 capi d'accusa per aver falsificato i registri aziendali nel suo processo di New York per l'uso di denaro sporco. Biden ha affrontato la condanna di Trump venerdì, prendendo di mira gli attacchi che Trump e i suoi alleati hanno sferrato al sistema giudiziario.

"È imprudente, pericoloso e irresponsabile per chiunque dire che è stato truccato solo perché non gli piace il verdetto", ha detto Biden ai giornalisti alla Casa Bianca la scorsa settimana.

Lunedì Biden ha fatto osservazioni simili, affermando che "è incauto e pericoloso per chiunque dire che è stato truccato solo perché non gli piace" il risultato. Dopo le elezioni del 2020, Biden ha detto che "qualcosa è scattato nella sua testa". "Lo sta letteralmente facendo impazzire". Biden ha anche definito Trump "squilibrato".

La settimana scorsa NBC News ha riferito per prima che, nel periodo precedente alla condanna di Trump, la campagna di Biden aveva valutato la possibilità di assumere una posizione più aggressiva sui suoi problemi legali. Tali discussioni includevano la possibilità di riferirsi a Trump come a un "criminale condannato", ha riferito NBC News.

Per tutta la durata del processo, la campagna di Biden si è guardata bene dal commentare direttamente il procedimento, manovrando con attenzione per evitare di fare leva sulle critiche della campagna di Trump, secondo cui il caso equivale a un'interferenza elettorale da parte dell'amministrazione Biden.

Trump ha continuamente inveito contro il verdetto e il procedimento legale da quando è stato condannato in un'aula di tribunale di Manhattan. Venerdì, parlando ai giornalisti fuori dalla Trump Tower, ha definito il processo una "truffa" e ha affermato che "tutto è stato fatto da Biden e dai suoi collaboratori. Questo è stato fatto da Washington".

Come riportato da NBC News a gennaio, gli attacchi di Trump al sistema giudiziario si sono intensificati man mano che si avvicinavano le date chiave dei suoi processi penali e civili.

Domenica ha nuovamente attaccato il verdetto in un'ampia intervista a Fox News e ha detto che potrebbe esserci un "punto di rottura" per l'opinione pubblica se venisse condannato al carcere o agli arresti domiciliari.

Trump deve ancora affrontare accuse penali in altri tre casi: il caso di interferenza elettorale in Georgia, il caso dei documenti in Florida e il caso di interferenza elettorale federale. Sta inoltre facendo appello ai risultati dei suoi processi civili.

