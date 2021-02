Dagonews

La conferenza stampa da venditore di caldarroste di Conte è l'ultimo colpo di o-scena messo su Casalino, prima di fare gli scatoloni a palazzo Chigi. L'Avvocato di Padre Pio, travestito da pecorella ("auspico un governo forte, i sabotatori sono altrove"), ha provato a fare il guastatore. Invocando un governo "politico", spera di trascinare Mario Draghi nella palude di veti incrociati sui nomi di ministri e sottosegretari. Ecco perché - come anticipato da Dagospia - l'esecutivo di SuperMario sarà esclusivamente composto da tecnici. Non ci saranno leader e capetti di partito proprio per eludere trattative da suk e capricci diffusi. E poi "Giuseppi" tendendo la mano ai grillini ("Io ci sono e ci sarò"), ha lanciato un guanto di sfida a Di Maio per la leadership del M5S. Il sottotesto della sua disponibilità è: o mi date le chiavi del movimento o mi faccio un mio partito, portando via metà dei consensi. E Beppe Grillo? Pare stia aspettando l'esito delle prime consultazioni per parlare…

GIUSEPPE CONTE - ULTIMO DISCORSO DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo. Da questo di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche". Lo dichiara il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte.

mario draghi al quirinale

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Ieri ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in mala fede. I sabotatori cerchiamoli altrove". Lo dice Giuseppe Conte, premier uscente, parlando fuori da Palazzo Chigi.

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Agli amici Pd e di Leu dico che dobbiamo lavorare tutti insieme perché l'alleanza per lo sviluppo sostenibile che abbiamo iniziato a costruire è un progetto forte e concreto". Lo dice Giuseppe Conte, premier uscente, parlando fuori da Palazzo Chigi.

giuseppe conte mejo di un venditore di castagne davanti a palazzo chigi 2

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Ieri ho incontrato il presidente incaricato Mario Draghi, è stato un colloquio lungo e molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro". Lo dice il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte.

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici". Lo dichiara il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte.

giuseppe conte mejo di un venditore di castagne davanti a palazzo chigi

