13 nov 2024 20:12

CONSIDERATE LA VOSTRA INGERENZA - ELON MUSK RISPONDE ALLA STRIGLIATA DI MATTARELLA E RIVELA DI AVER PARLATO AL TELEFONO CON LA SUA AMATA GIORGIA MELONI: “ESPRIMO RISPETTO PER IL PRESIDENTE, MA SOTTOLINEO CHE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE È PROTETTA DAL PRIMO EMENDAMENTO E DALLA COSTITUZIONE ITALIANA PERTANTO CONTINUERÒ A ESPRIMERE LIBERAMENTE LE MIE OPINIONI”. QUALCUNO LO AVVISI CHE NON È PIÙ UN CITTADINO QUALUNQUE, MA UN MEMBRO DEL GOVERNO AMERICANO E DOVREBBE PESARE LE SUE ESTERNAZIONI KETAMINICHE, CHE PUZZANO TANTO DI "INGERENZA". A PROPOSITO, LA DUCETTA CHE IN PASSATO DENUNCIAVA LE INTROMISSIONI DEI LEADER UE NELLA VITA DEGLI ITALIANI, NON HA NIENTE DA DIRE SULLE SPARATE DEL SUO AMICO ELON?