CONSIGLIO COMU-ANALE - VIDEO: DIMENTICA LA WEBCAM ACCESA E SI RIPRENDE NUDO MENTRE FA LA DOCCIA DURANTE IL CONSIGLIO DELLA CITTÀ DI TORRELAVEGA, NEL NORD DELLA SPAGNA. IL POVERO BERNARDO BUSTILLO CREDEVA DI SEGUIRE I LAVORI DELL'AULA SOLO IN AUDIO E INVECE È FINITO NEI TG CON IL SUO ''DOSSIER'' IN PRIMO PIANO. L'ASSESSORA: ''POSSIAMO SCONNETTERLO??'' - SI È SCUSATO E SI È GIUSTIFICATO COSÌ

Los plenos virtuales de Torrelavega, los micrófonos. Decidle algo a Berni (abajo a la izquierda). ??‍? pic.twitter.com/ypMapDfXI6 — Javier | ??? (@dominguez_jdm) July 1, 2020

Giampiero Valenza per www.ilmessaggero.it

La vita frenetica e la tecnologia, quando sono insieme, possono generare brutti scherzi. Un esempio è quanto accaduto a Bernardo Bustillo Perez, consigliere comunale di Torrelavega, città di 56 mila abitanti in Cantabria, nel Nord della Spagna. Nel bel mezzo di una seduta del Consiglio si è fatto una doccia sotto gli occhi di tutti.

bernardo bustillo

La riunione dell'Aula (realizzata rigorosamente online per seguire le disposizioni contro il contagio da Covid-19) stava andando per le lunghe e Bernardo aveva bisogno di prepararsi prima di andare a lavoro (fa l'istruttore di nuoto) e per portare la figlia fuori casa. Così ha pensato bene di andare a farsi una doccia. Ha dimenticato però la webcam accesa e così online è stato visto, nudo, mentre si lavava.

L’uomo ha cercato di dire la sua attraverso il suo profilo Facebook e, oltre a scusarsi per l’incidente che si è venuto a creare, ha detto: “Credo che non sia un fatto criminale, poco etico o disonorevole” ma che ha commesso “l'errore di credere che la fotocamera fosse disconnessa". "Negli ultimi mesi, grazie al boom del telelavoro, aneddoti di questo tipo si verificano in molte riunioni e gruppi di lavoro”, ha aggiunto.

Bernardo ha spiegato che non si è trattato di una “mancanza di rispetto” nei riguardi dei cittadini e ha sottolineato: “Oggi, come ogni giorno, la mia carica è a disposizione del mio partito. Non potrei però smettere di pentirmi che la fine della mia vita politica, che ho sempre considerato transitoria, possa aver avuto a che fare con la mia nudità, cosa che in fondo non è niente di che”.

bernardo bustillo 2 bernardo bustillo