13 set 2023 18:03

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BCE HA NOMINATO CLAUDIA BUCH, VICEPRESIDENTE DELLA BUNDESBANK DAL 2014, COME SUCCESSORE DI ANDREA ENRIA A CAPO DELL’AUTORITÀ DI SUPERVISIONE BANCARIA UNICA EUROPEA - SE IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO UE DARANNO IL VIA LIBERA, ENTRERA’ IN CARICA DAL 1 GENNAIO 2024 - LA SUA NOMINA POTREBBE PORTARE A UNA VIGILANZA PIU’ SEVERA…