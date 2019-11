CONT, MY NAME IS JAMES CONT - I GRILLINI DOPO IL PASTROCCHIO FATTO DAL PREMIER CON LE DELEGHE DEI SERVIZI STANNO PENSANDO DI AFFIDARE GLI 007 A SPADAFORA: SAREBBE UN SONORO SCHIAFFO AL ''CONTE CASALINO'': I DUE NON SI AMANO (EUFEMISMO) – I GRILLINI ORTODOSSI METTONO I BASTONI TRA LE RUOTE A BASSANINI. AL MEF TUTTO FERMO SULLE NOMINE

Alessandro Da Rold per “la Verità”

GIOVANNI GORNO TEMPINI FRANCO BASSANINI

C' è una riserva della Repubblica italiana che si aggira più che mai infuriata tra i palazzi del potere economico e politico italiano. È Franco Bassanini, più volte ministro e sottosegretario dei governi di prima e seconda Repubblica, già presidente di Cassa depositi e prestiti, in predicato di prendere il posto lasciato libero da Valentino Grant nel cda di via Goito.

L' assegnazione dell' incarico era prevista durante l' assemblea di venerdì scorso, quando è stato nominato Giovanni Gorno Tempini come nuovo presidente. Non è accaduto. E tutt' ora ci si domanda se alla fine Bassanini riuscirà a ritornare prima o poi nelle stanze di Cdp. Pesa sulla sua testa la volontà di mantenere la presidenza di Open fiber, considerata inopportuna, tra i grillini ortodossi, mentre è in corso il negoziato sulla rete unica.

GIALLOROTTI SULLE POLTRONE

giovanni gorno tempini

Del resto, Pd e 5 stelle sono nel pantano sul fronte delle nomine pubbliche, in particolare quelle che toccano la galassia di via Goito. Sace è ormai in proroga da mesi, Simest ha vertici scaduti da più di un anno. Su quest' ultima si continua a fare il nome di Pasquale Salzano, ambasciatore in Qatar, come nuovo presidente. Ma è tutto fermo. Il ministero dell' Economia di Roberto Gualtieri vuole avere voce in capitolo e ora c' è la manovra economica da sdoganare. A questo si aggiungono le tensioni su Fs, Anas, Agcom, Garante privacy, tutte partite che fanno da preambolo alla grande battaglia di primavera, quando andranno in scadenza i vertici di Eni e Leonardo, per citare solo le più importanti. È probabile che non sarà solo Bassanini ad arrabbiarsi.

Roberto Gualtieri e Giuseppe Conte al lavoro sul Def

IL PREMIER JAMES BOND

Gli ultimi scandali che hanno toccato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continuano a turbare i sonni della maggioranza giallorossa. Il tema è sempre lo stesso: la delega ai servizi segreti che Conte ha deciso di mantenere anche nel nuovo governo. Quando furono assegnate crearono non poche polemiche soprattutto tra i 5 stelle.

spadafora conte

Tanto che tra i grillini si parla in questi giorni della possibilità che vengano affidate al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora. Il nome di Spadafora circola anche nell' ottica di controbilanciare Conte, che in molti continuano a considerare il nuovo leader dei 5 stelle. E l' assegnazione della delega potrebbe essere motivo per chiudere le ostilità tra Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

daniela ferolla vincenzo novari

Cosa unisce Vincenzo Novari al comune di Ceraso, in provincia di Salerno? Il nuovo amministratore delegato delle Olimpiadi invernali 2026 ha un rapporto stretto con questo piccolo comune. Qui è nata Daniela Ferolla, ex miss Italia 2001 e sua fidanzata. Ma Ceraso non è un paese qualunque. È uno dei Comuni più critici contro Matteo Salvini, tanto da aver concesso a marzo la cittadinanza onoraria a 13 bimbi immigrati. Nel 2017 la cittadinanza onoraria era stata concessa anche a Novari.

CASALINO DI MAIO VARRICCHIO SPADAFORA

SPADAFORA CONTE E GIORGETTI