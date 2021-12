8 dic 2021 21:26

IL CONTE DEGLI AUTOGOL – FRANCO BECHIS INCASTRA PEPPINIELLO APPULO AD ATREJU! MENTRE L’AVVOCATO DI CASALINO SI INERPICA IN UNA DISAMINA SULLE RIFORME DA ATTUARE, TRA CUI QUELLA DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, IL DIRETTORE DEL “TEMPO” LO FERMA: “MA C’È GIÀ. RENZI L’HA FATTA A FEBBRAIO, AVEVA GIÀ DRAGHI PRONTO” – BOATO IN SALA, “GIUSEPPI” BALBETTA POI PROVA UN’USCITA IN CORNER: “QUELLA È STATA DISTRUTTIVA. CAPISCO LA BATTUTA, MA…” – VIDEO