16 lug 2022 18:20

IL CONTE BOCCIA – RONCONE SPIEGA COME "LO STATO MAGGIORE DEL PD CONSIDERI FRANCESCO BOCCIA UNA VIA DI MEZZO TRA UN FACHIRO E UN INCANTATORE DI COBRA: L’UNICO IN GRADO DI ASCOLTARE I GRILLINI SENZA PERDERE LA PAZIENZA O ADDORMENTARSI – MA IL CAMPO LARGO, DI COLPO, È DIVENTATO UN CAMPO DA SUBBUTEO. BOCCIA PROVA A SENTIRE CONTE. ALLORA? CHE DICE CONTE? MA PURTROPPO CONTE NON DICE…"