4 feb 2020 19:57

IL CONTE CASALINO, PREDICA BENE E RAZZOLA MALE. INVOCA NO ALLARMISMI MA POI È IL PRIMO IN PREDA ALL’ISTERIA DA CORONAVIRUS. L’ITALIA È L’UNICO PAESE UE AD AVER BLOCCATO I VOLI ITALIA-CINA. LA DECISIONE DI PALAZZO CHIGI, PRESA IN FRETTA E FURIA PER MOTIVI MEDIATICI, STA CREANDO NON POCHI PROBLEMI ALLE IMPRESE ITALIANE E AGLI OLTRE 10MILA ITALIANI CHE VOGLIONO TORNARE IN ITALIA – L’IRRITAZIONE DEL COLLE