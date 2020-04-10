CONTE, DATTI UNA MOSSA - IL PREMIER ANNUNCIA LA CONFERENZA PER LE 19.30 (MA NON SPECIFICA DI QUALE GIORNO) - IL LEGHISTA BORGHI MENA DURO: "LA PUNTUALITA' E' LA VIRTU' DEI RE. IL RITARDO LA MALEDUCAZIONE DI CONTE"-
CONTE, DATTI UNA MOSSA - IL PREMIER ANNUNCIA LA CONFERENZA PER LE 19.30 (MA NON SPECIFICA DI QUALE GIORNO) - IL LEGHISTA BORGHI MENA DURO: "LA PUNTUALITA' E' LA VIRTU' DEI RE. IL RITARDO LA MALEDUCAZIONE DI CONTE"-
SE FICO PARLA COSÌ, COSA FARÀ IL RESTO DEI GRILLINI? ''IL MES HA FATTO PAGARE UN TRIBUTO ENORME AL POPOLO GRECO. NON ERO D' ACCORDO A SUO TEMPO SUL FONDO SALVA-STATI, VISTE LE SUE CONDIZIONALITÀ: FIGURIAMOCI OGGI. SERVONO STRUMENTI DIVERSI'' - SULLA ''RETORICA SCHIFOSA ANTI-ITALIANA DEI GIORNALI TEDESCHI'' DOVREBBE CITOFONARE AL SUO ADORATO GRILLO CHE DICEVA LE STESSE COSE (NON DATE I FONDI ALL'ITALIA, VANNO AI MAFIOSI)
“LA CINA STA PROMUOVENDO UNA COLONIZZAZIONE ECONOMICA E POLITICA DELL’OCCIDENTE. CHI NON LO CAPISCE È CIECO” – IL DEPUTATO DEL PD ENRICO BORGHI, MEMBRO DEL COPASIR: “PECHINO GIOCA IN ATTACCO E LA RUSSIA IN DIFESA, MA LO SCOPO È COLPIRE IL VENTRE MOLLE D’EUROPA” – LE FAKE NEWS, I BOT E IL GOLDEN POWER
FLASH! – LA SCELTA DI COLAO APPARTIENE AL QUIRINALE. L’IDEA DI UNA TASK FORCE PER RICOSTRUIRE IL PAESE CHE RIUNISCA ECONOMISTI, GIURISTI E SCIENZIATI, CON COMPITI LARGHISSIMI E DELEGHE MINISTERIALI, È PASSATA SOPRA LA TESTA TINTA DI GIUSEPPE CONTE. INFATTI IL PICCOLO DITTATORE DELLO STATO LIBERO DI BANANAS E’ IRRITATISSIMO (EUFEMISMO)…
“IL CORONAVIRUS È OPERA DI SATANA” - L’ASSE BOLSONARO-EVANGELICI FA TREMARE IL BRASILE: CON LORO IL COVID ASSURGE A DISPUTA PIÙ TEOLOGICA CHE SCIENTIFICA - CON L’ISOLAMENTO SOCIALE LE CONGREGAZIONI TEMONO DI PERDERE FLUSSI DI DENARO E CHIEDONO LIBERTÀ PIENA E UNA FRANCHIGIA ALLE RESTRIZIONI - MA L’ALLEANZA CON IL PRESIDENTE NEGAZIONISTA SI È SCONTRATA CON LE SENTENZE DELLA MAGISTRATURA…
CONTE COMMISSARIATO DA COLAO - COME DAGO-ANTICIPATO, SARÀ L'EX CAPO DI VODAFONE A GUIDARE LA TASK FORCE PER LA RICOSTRUZIONE POST-VIRUS, PER UNA STRATEGIA CHE RISOLLEVI UN'ECONOMIA RASA AL SUOLO - LO SCRIVEVAMO IL 4 APRILE: SERVE UNA SQUADRA CHE RASSICURI ADESSO LA GENTE SULLA POSSIBILITÀ DI AVERE UN FUTURO