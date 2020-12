CONTE FA INCATTIVIRE ANCHE SAVIANO - “PAGHERÀ LA SUA MALA GESTIONE. QUESTO GOVERNO SARÀ MARCHIATO A FUOCO PER SEMPRE. IN TUTTI I PAESI C’È UNA CRISI PROFONDISSIMA MA LA DINAMICA CHE STA SUBENDO L’ITALIA È PARTICOLARE. QUESTO GOVERNO HA SBAGLIATO TUTTO QUELLO CHE POTEVA SBAGLIARE. È STATA UNA GESTIONE TERRIFICANTE” – VIDEO

1 – COVID, SAVIANO: “CONTE PAGHERÀ LA SUA MALA GESTIONE”

Da www.la7.it

Roberto Saviano: “Conte pagherà la sua mala gestione, questo governo sarà marchiato a fuoco per sempre. È stata una gestione terrificante. In tutti i Paesi c’è una crisi profondissima ma la dinamica che sta subendo l’Italia è particolare: questo governo ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Hanno delegato alle Regioni ma perché hanno concesso loro di sbagliare così? Il governo pagherà quando usciranno tutti i numeri delle persone che non sono state assistite”.

2 – PIAZZA PULITA, ANCHE ROBERTO SAVIANO DÀ ADDOSSO AL PREMIER CONTE: "GOVERNO TERRIFICANTE"

Da www.iltempo.it

“Conte pagherà la sua mala gestione della pandemia. Questo Governo sarà marchiato a fuoco per sempre. Non ora, non in questo momento. Ma tra sei mesi. È stata una gestione terrificante. Abbiamo perso tempo necessario".

Il giudizio, durissimo, è di Roberto Saviano, che ha picchiato come un fabbro sul presidente del Consiglio a Piazza Pulita. Ovviamente le frasi dello scrittore, inaspettate, hanno scatenato reazioni fortissime sui social tra sostenitori (pochi) e detrattori (tanti) del premier.

