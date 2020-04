10 apr 2020 21:44

CONTE FA IL PREMIER MA LA CONOSCE LA STORIA POLITICA DELL’ITALIA? LA LEGA FU L’UNICA A VOTARE NO CON TUTTI I SUOI PARLAMENTARI AL MES NEL 2012. LA MELONI NON ANDO’ NEANCHE IN PARLAMENTO QUEL GIORNO – MENTANA: “SE AVESSIMO SAPUTO CHE CONTE AVREBBE FATTO UN USO PERSONALISTICO DELLA CONFERENZA ATTACCANDO L’OPPOSIZIONE NON AVREBBE MANDATO IN ONDA QUELLA PARTE" – E SALVINI RINGRAZIA…