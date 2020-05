CONTE E GUALTIERI SANNO CHE ALLE BANCHE NON PIACE LA PEC? AI CLIENTI CHE INVIANO UNA MAIL CON POSTA CERTIFICATA PER CHIEDERE I 25 MILA EURO PROMESSI DAL GOVERNO, MOLTI FUNZIONARI RISPONDONO CON UNA CLASSICA MAIL AZIENDALE. CHE OVVIAMENTE NON ARRIVA MAI AL DESTINATARIO – MARTELLI E QUARTAPELLE ALLA RIBALTA, EMILIANO RINGRAZIA LA MADIA: I VELENI DI FERRONI PER “IL TEMPO”

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Conte e Gualtieri sanno che alle banche non piace la Pec?

Sono disavventure che capitano ogni giorno a imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti, ma che sono sconosciute a palazzo Chigi dalle parti di Giuseppe Conte, e a via XX Settembre dove ha il suo ufficio il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. E allora, diciamolo anche a loro: cosa succede in alcune banche?

Ai clienti che inviano una Pec per chiedere i 25 mila euro tanto promessi dal governo, i funzionari bancari rispondono con una classica mail aziendale. Che ovviamente non arriva al destinatario, visto che una Pec “dialoga” solo con altre Pec. Così il correntista, dopo alcuni giorni di angosciante attesa, chiama il direttore dell’agenzia dicendo che non ha mai ricevuto una risposta: dalla banca affermano subito che è strano, perché hanno inviato una mail, e da tanto tempo. Purtroppo, non era una Pec.

E quindi la mail non è arrivata. Dopo una lunga conversazione impegnata per spiegare al funzionario dell’istituto di credito cosa è una Pec, arriva il colpo finale, con il direttore che ammonisce, senza ammettere repliche: “Guardi, non usi la Pec, mi mandi la mail che usa sempre, non quella che ha il valore legale di una raccomandata, a noi non piace e non la usiamo mai”. Della serie: oltre il danno, la beffa. Perché il cliente capisce che i soldi sperati non li vedrà mai…

Martelli e Quartapelle, una coppia alla ribalta

Claudio Martelli superstar nelle ultime settimane, grazie alle apparizioni nelle trasmissioni di La7, condotte da Massimo Giletti, sul tema delle scarcerazioni dei mafiosi. Classe 1943, l’ex ministro della Giustizia che ha duellato mediaticamente con l’attuale inquilino del dicastero di via Arenula Alfonso Bonafede, è anche un novello sposo, avendo impalmato la parlamentare del Partito democratico Lia Quartapelle Procopio, di quasi quaranta anni più giovane dello storico “delfino” di Bettino Craxi.

Una deputata che, insieme a Chiara Gribaudo, ha firmato una lettera aperta a Giuseppe Conte intitolata “Per le donne investimenti e meno sussidi”, pubblicata ieri dal Corriere della Sera. Dove si legge che “un robusto bonus bay sitter, da attribuire per ogni figlio (e non per nucleo familiare), aiuterà a coprire i costi e a rispondere alle esigenze di ogni famiglia”. Che poi è il sogno di ogni mamma: così qualcuno dice che forse un giorno arriverà un erede in casa Martelli-Quartapelle…

Margiotta esulta, ci sono fondi per la Basilicata

Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e trasporti Salvatore Margiotta esulta, commentando il decreto rilancio: “Sono particolarmente grato alla sensibilità e all’impegno del ministro Paola De Micheli, è stato approvato e finanziato l’avvio delle procedure per la progettazione e conseguente realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria lungo tre itinerari importantissimi, Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno e Genova-Ventimiglia. Tra esse, due riguardano il Mezzogiorno, una per così dire longitudinale, l’altra trasversale, due opere strategiche importantissime e lungamente attese”. Per il Mezzogiorno, secondo Margiotta, si tratta di “un grande risultato: l’avvio delle procedure per interventi di potenziamento dell’Alta Velocità, segnerà, soprattutto per le regioni del Sud e per la mia Basilicata, un fondamentale avanzamento nell’accessibilità di importanti aree del Paese ancora troppo poco connesse, avviando a superamento un gap infrastrutturale tanto atavico quanto, oramai, inammissibile“.

Michelini e Barbareschi a spasso per Roma

Anche i vip si muovono, in giro nella capitale. Mattinata di ieri: Alberto Michelini, classe 1941, già parlamentare europeo oltre che giornalista del Tg1, a passeggio nel centro di Roma, zona via del Corso, nella zona dei palazzi della politica. Nel pomeriggio, sempre di ieri, a piazza Venezia, Luca Barbareschi è stato avvistato in maniche di camicia mentre sfrecciava a bordo una bicicletta a noleggio. Contromano.

Zequila e la Ferrarelle di Pontecorvo

Carlo Pontecorvo non lo sa, eppure avrebbe a disposizione un fantastico testimonial per il suo brand. Parliamo dell’acqua minerale Ferrarelle. Pochi sanno che un personaggio televisivo tornato alla ribalta recentemente grazie al Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, è stato per anni accostato al prestigioso marchio di quell’acqua, uno dei simboli del made in Italy. Zequila potrebbe diventare il protagonista perfetto per uno spot televisivo della Ferrarelle. Anche se non c’era alcun riferimento al contenuto del prodotto, perché il soprannome era legato, a quanto raccontano i bene informati, al contenitore, per una particolare caratteristica dell’attore di Atrani. Quale? Ah, saperlo…

Emiliano ringrazia Marianna Madia

Signori si nasce. Il governo, nel decreto Rilancio, ha inserito e approvato la norma che estende la stabilizzazione del personale sanitario anche a chi maturerà i 36 mesi di lavoro entro la fine dell’anno. Lo ha scritto su Facebook il governatore Michele Emiliano, ricordando che era stata la Regione Puglia a chiedere questa norma. E il presidente ha sottolineato che “l'articolo è stato scritto dall'onorevole Ubaldo Pagano e dall'onorevole Marianna Madia che ringrazio pubblicamente”. Evviva.

