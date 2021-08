OGNI AMBASCIATORE È BELL'A MAMMA SOJA – IL CONSOLE TOMMASO CLAUDI, IL GIOVANE DIPLOMATICO CHE NEI GIORNI SCORSI È DIVENTATO FAMOSO PER LE FOTO IN CUI SALVA UN BAMBINO ALL’AEROPORTO DI KABUL, È FIGLIO (DAL PRIMO MATRIMONIO) DI GIOVANNA ZUCCONI, ATTUALE MOGLIE DI MICHELE SERRA. LA GIORNALISTA NON FA NIENTE PER NASCONDERLO. ANZI: IN QUESTI GIORNI, ORGOGLIOSISSIMA, HA TWITTATO COMPULSIVAMENTE ARTICOLI, FOTO E VIDEO SUL FIGLIO “EROE”, CHE IERI HA LASCIATO PER ULTIMO KABUL INSIEME AL COORDINATORE DELLE OPERAZIONI NATO STEFANO PONTECORVO (IL PRIMO ERA STATO L’AMBASCIATORE ITALIANO SANDALLI, RICHIAMATO A ROMA PER RAGIONI DI SICUREZZA…)