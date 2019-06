CONTE HA UN FUTURO. COME PIZZAIOLO! – IL PREMIER A NAPOLI VA A PRANZO NELLA STORICA PIZZERIA SORBILLO E IL TITOLARE LO METTE SUBITO A CUCINARE – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA MANGIATO UNA MARGHERITA CON BUFALA, ACQUA E CAFFÈ MACCHIATO, POI SI È DILETTATO AL FORNO – MA ALLA FINE NON SI SA SE È VENUTA BUONA: “A CHI AVETE DATO LA MIA PIZZA? LA PRIMA PIZZA DELLA MIA VITA?” - VIDEO

Matilde Andolfo per www.leggo.it

giuseppe conte pizzaiolo da gino sorbillo 9

È accaduto pochi minuti fa. Il premier Giuseppe Conte è giunto nella storica pizzeria Gino e Toto Sorbillo in via dei tribunali 32 a Napoli. Il presidente del consiglio Conte ha voluto incontrare i ragazzi che lavorano nella pizzeria e poi si è cimentato nell'arte della pizza napoletana. Gino gli ha mostrato come si prepara la classica pizza "margherita".

giuseppe conte pizzaiolo da gino sorbillo 10

"Fondamentale - ha detto Sorbillo - è l'importanza dei prodotti. La pizza e fatta con ingredienti rigorosamente proveniente dalla nostra terra campana". Il Premier si è prestato volentieri e insieme hanno preparato la margherita con pomodoro fiordilatte e olio. Poi insieme l'hanno infornata. La visita del presidente Conte è un bel segnale per Napoli, soprattutto in questo momento storico in cui si respira un'aria di tensione. Pochi mesi fa la pizzeria Sorbillo subì un attacco con una bomba carta fatta scoppiare davanti all'ingresso.

giuseppe conte pizzaiolo da gino sorbillo 11

Una pizza margherita con la bufala, acqua e caffè macchiato. Il pranzo napoletano del presidente del consiglio Giuseppe Conte è durato poco più di mezz'ora. Il Premier ha scelto la classica pizza napoletana anche se la sua preferita è quella con i fiorilli e le alici. Conte ha elogiato la pizza napoletana e ha sottolineato la bontà dei prodotti. E poi infine la battuta: «A chi avete dato la mia pizza? La prima pizza della mia vita», riferendosi a quella che aveva realizzato poco prima con Gino Sorbillo.

