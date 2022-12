CONTE, IL “BECCHINO” DEL PD – SINISTRA ITALIANA ANNUNCIA CHE NEL LAZIO NON SOSTERRÀ ALESSIO D’AMATO, CANDIDATO DI PARTITO DEMOCRATICO E TERZO POLO, MA CONVERGERÀ SUL NOME SCELTO DA CONTE (CHE ANCORA È IGNOTO) – IL SEGRETARIO REGIONALE, MASSIMO CERVELLINI: “CERCHEREMO DI VERIFICARE SE C'È LA POSSIBILITÀ DI MANTENERE L'ALLEANZA CON I VERDI MA LI VEDIAMO ANCORA 'ATTRATTI' DA QUESTO CAMPO CON IL PD. VISTO CHE NON C'È UN TEMPO INFINITO, PARTIREMO PRESTO CON LE INTERLOCUZIONI CON IL MOVIMENTO 5 STELLE E CON LE ALTRE FORZE DI SINISTRA"

(ANSA) - "Non staremo con il Pd e Calenda. Per un'incompatibilità su elementi portanti e un profilo politico a guida Calenda" che sostiene D'Amato. Siamo per l'ecosostenibilità, sanità e trasporti pubblici. In questo campo non possiamo esserci.

Ovviamente cercheremo, in queste ore, di verificare se c'è la possibilità di mantenere l'alleanza con i verdi ma li vediamo ancora 'attratti' da questo campo con il Pd. Visto che non c'è un tempo infinito, partiremo presto con le interlocuzioni con il Movimento 5 stelle e con le altre forze di Sinistra". Così all'ANSA il segretario regionale di Sinistra Italiana, Massimo Cervellini, in merito a quanto deciso oggi in segreteria regionale.

"Con i Verdi abbiamo un lista insieme ci sarà il prima possibile l'interlocuzione finale per capire che cosa valutano loro", ha aggiunto il segretario regionale di Sinistra Italiana, Massimo Cervellini.

