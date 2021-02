IL CONTE “THAILANDESE” - L'INTERGRUPPO PD, M5S E LEU, CON GIUSEPPE CONTE COME “FEDERATORE”, VOLUTO DALLA CORRENTE ‘’THAILANDESE’’ DEI DEM CAPITANATA DA ZINGA E BETTINI, STA SUSCITANDO MOLTE INCAZZATURE TRA I COMPONENTI DELLA CORRENTE BASE RIFORMISTA (MARCUCCI-GUERINI-LOTTI) E LA SINISTRA DEM CHE FA A CAPO A ORFINI. L'IDEA DELL’INTERGRUPPO CHE HA OVVIAMENTE GIÀ RICEVUTO IL PLACET DALL’EX PREMIER, NON AVRÀ UN VIA LIBERO SCONTATO ALLA DIREZIONE DEL PD…

L'intergruppo Pd, M5S e Leu, voluto dal duplex Bettini-Zingaretti, sta suscitando molte perplessità tra i componenti della corrente Base Riformista (Marcucci-Guerini-Lotti) e la sinistra dem che fa a capo a Orfini.

La mossa che vede la figura di Giuseppe Conte come “federatore” e che ha ovviamente già ricevuto il placet dall’ex premier, non avrà un via libero scontato alla direzione del PD.

Zinga e Bettini, a capo della corrente thailandese dei dem, mirano a recuperare Conte, come specchietto per le allodole, per garantirsi un cordone con i 5Stelle sicuri di una transizione di voti dai grillini ai dem.

2 – CONTE A CAPO DELL'INTERGRUPPO PD-M5S-LEU: UNA MOSSA PER FRENARE SALVINI E RENZI?

L'intergruppo Pd, M5S e Leu, nato ieri proprio al Senato ha ottenuto subito la benedizione dell'ex premier Conte: "Le forze che hanno già proficuamente lavorato insieme devono nutrire la loro visione con proposte concrete e traiettorie riformatrici, per affinare una condivisione di intenti e di obiettivi. Perché è il modo migliore per affrontare il voto di fiducia in Parlamento".

Una mossa anche per cercare di recuperare qualche grillino di rito contiano, tentato dal non votare la fiducia oggi al Senato per Draghi. Ma soprattutto l'idea è quella di limitare le azioni politiche di Matteo Renzi e Matteo Salvini, in vista anche delle prossime elezioni.

"Partendo dall'esperienza positiva del governo Conte 2 il gruppo vuole promuovere iniziative comuni sull'emergenza sanitaria, economica e sociale, fino alla transizione ecologica", hanno scritto i capigruppo di Pd, 5Stelle e Leu. Presente alla scrittura anche il segretario particolare dell'ex premier, per far capire che Conte fosse assolutamente favorevole all'operazione.

"Il suo primo obiettivo resta preservare la coalizione", conferma al Fatto un grillino di peso. Conte ha parlato anche con Goffredo Bettini che resta convinto che l'ex premier sia indispensabile per tenere assieme i giallorosa.

