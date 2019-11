8 nov 2019 11:31

CONTE A MEZZO SERVIZIO - A FINE ANNO, GIUSEPPI AL 90% SOSTITUIRÀ VECCHIONE AL VERTICE DEL DIS, PROMUOVENDOLO/RIMUOVENDOLO A CONSIGLIERE MILITARE (MA ANCHE SU QUESTA NOMINA C'È CHI STORCE IL NASO) - TRUMP NON HA ANCORA DECISO SE DARE IL COLPO DI GRAZIA AL PREMIER SUL RUSSIAGATE - PER COLPA DI MIFSUD, LO STATO ITALIANO PRENDERÀ LE DISTANZE DALLA LINK UNIVERSITY - CHE FINE HA FATTO IL PROFESSORE MALTESE: TROPPO CHIACCHIERONE PER ESSERE ANCORA VIVO E IN SALUTE...