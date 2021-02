CONTE IN MOVIMENTO – IL VERTICE DELLO STATO MAGGIORE GRILLINO È IN CORSO: CHE RUOLO AVRÀ L’EX PREMIER NEL “NUOVO” M5S? LUI NUTRE ANCORA QUALCHE DUBBIO E TEME CHE SIA UNA TRAPPOLA DI LUIGI DI MAIO, MA ALLA FINE ACCETTERÀ PER NON SPARIRE – IL CUCÙ DI FRANCESCO MERLO: “UNA VOLTA SI ANDAVA AD ARCORE ORA A BIBBONA, DOVE OGGI IL POTERE SI TRASMETTE AL VASSALLO CON IL RITO DELLA MANGIATA DOMENICALE DI FAMIGLIA. COME A CORLEONE”

(ANSA) - MARINA DI BIBBONA, 28 FEB - E' in corso, a quanto si apprende, il vertice dello stato maggiore del M5S sul futuro assetto del Movimento. Al vertice, si apprende ancora, partecipa anche l'ex premier Giuseppe Conte. Beppe Grillo e' nella sua villa di Marina Di Bibbona dove inizialmente, avrebbe dovuto tenersi il vertice. Probabile, quindi, che il Garante del M5S sia collegato da remoto.

Francesco Merlo per “la Repubblica”

Una volta si andava ad Arcore ora a Bibbona: "Venite con le signore" diceva Berlusconi ai cronisti, Grillo li butta dalle scale. Ad Arcore ricevettero l' investitura Alfano e Tajani; oggi a Bibbona il potere verrà concesso a Giuseppe Conte. Prima delle Signorie del Cav. e del Comico, la Casta teneva congressi nei palasport. Oggi a Bibbona il Potere si trasmette al vassallo con il rito della mangiata domenicale di famiglia. Come a Corleone.

Federico Capurso per “La Stampa”

Il vertice nella villa toscana di Beppe Grillo, alla presenza di Giuseppe Conte e dei big M5S, si dovrebbe tenere oggi. Condizionale d'obbligo, perché fino all'ultimo il fondatore - che raccontano ancora furibondo per la fuga di notizie sulla riunione - prova a tenere in bilico l'appuntamento.

Vuole evitare i riflettori, la stampa, le telecamere, ed è per questo che nella giornata di ieri è stata avanzata l'ipotesi di vedersi in videoconferenza, lontani da occhi indiscreti: il contrappasso dello streaming. Un conclave per 12 persone, con Grillo, Conte e gli uomini di riferimento della galassia grillina - Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede - chiamati innanzitutto a sciogliere il nodo sull'ingresso dell'ex premier nel partito.

Tra i parlamentari di peso, proseguono le spinte in favore di un suo impegno. Stefano Buffagni si dice «convinto che la sua figura debba essere centrale nel progetto di rilancio del M5S». E Vincenzo Spadafora fa un passo in più: «Un leader - sostiene - è fondamentale perché serve qualcuno che guidi i processi, non che li subisca».

L'ex premier nutre ancora qualche dubbio, ma sarebbe orientato ad accettare l'impegno. In che veste portarlo, però, al timone del Movimento? Di Maio preferirebbe vederlo come uno dei cinque membri della segreteria politica appena varata dagli iscritti, in un ruolo di primus inter pares, senza dare limiti temporali troppo stretti all'incarico.

Si eviterebbero, così, complicati interventi di modifica dello statuto e, soprattutto, si terrebbe l'ex premier in una posizione meno dominante. Grillo, e con lui i ministri più vicini a Conte, non è però convinto dell'utilità della segreteria politica e preferirebbe nominarlo Segretario o Presidente, lasciando all'organo collegiale un compito di supporto.

Si dovrà decidere, poi, attraverso quale procedura nominarlo. Con un'investitura di Grillo, l'Elevato, o con un più tradizionale voto su Rousseau? Difficile fare a meno della tradizionale consultazione online, ma non impossibile, in questo momento, alla luce dei rapporti tesi con il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio.

Grillo intende evitare uno strappo doloroso, per evitare di portare la questione in tribunale, e chiede da tempo di trovare un accordo con il figlio di Gianroberto. Ma Casaleggio appare sempre più distante, tanto da non essere stato invitato al vertice. Anzi, impegnato in questi stessi giorni a portare avanti i suoi progetti con l'associazione Rousseau, fidelizzando intorno alla sua creatura gli attivisti finiti ai margini del Movimento.

«Si devono dare agli attivisti sempre più strumenti per autodeterminarsi e incidere sulla vita politica», ha detto ieri, alla quinta tappa del suo tour virtuale "la Base incontra Rousseau". E dopo aver arruolato decine di "ambasciatori" dell'associazione in ogni regione, nel Movimento si sta sollevando qualche interrogativo: cosa vuole fare, Casaleggio, con la rete che sta costruendo? Una domanda che inizia anche ad avere un tono piuttosto preoccupato.

