CONTE? NON CONTA! IACOBONI TWEET: NEL NUOVO STATUTO M5S, TRA L’ALTRO, GRILLO CONSERVA “IL POTERE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, NON SINDACABILE, DELLE NORME DELLO STATUTO”. È SCRITTO PARI PARI. TRADUCO: APPENA C’È UN CONFLITTO, LA LEGGE È GRILLO" – DOVE SONO “I PIENI POTERI POLITICI” CHE PENSA DI AVERE GIUSEPPI? AH, SAPERLO… - IL RUOLO DI DI MAIO

Nel nuovo statuto M5S, tra l’altro, Grillo conserva “il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme dello Statuto”. È scritto pari pari. Traduco: appena c’è un conflitto, la Legge è Grillo. — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) July 18, 2021

ILARIO LOMBARDO per la Stampa

meme su giuseppe conte e beppe grillo

«Insieme, ora». Giuseppe Conte conclude il video di presentazione del nuovo Statuto con uno slogan che però è qualcosa di più dello slogan che userà nel suo tour «in giro per l'Italia», qualcosa di più di un appello all'unità dei 5 Stelle stremati dalle guerre interne e al coinvolgimento di tutta la comunità del Movimento rimasto per oltre un anno e mezzo senza leader. «Insieme» era uno dei nomi, quello più appetibile, del partito che l'ex premier aveva pronto sul tavolo se la rottura con Beppe Grillo non si fosse sanata.

ELLEKAPPA VIGNETTA GRILLO CONTE

Inutile riavvolgere il nastro. « Sono stati mesi difficili - ammette l'avvocato - Abbiamo superato momenti di stanchezza. Ma ora possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno». Il M5S di Conte nasce sulle ceneri della battaglia con il suo fondatore. Lo eredita e lo trasforma a partire dalla prima sede fisica della sua storia, a Roma, in via di Campo Marzio, a due passi dalla Camera.

Ma il cambiamento è anche nel simbolo e nel significato delle 5 Stelle. Quando Grillo e Gianroberto Casaleggio crearono il Movimento le stelle rappresentavano: Acqua, Ambiente, Trasporti, Connettività, Sviluppo. Ora l'orizzonte del nuovo M5S è costellato da Beni comuni, Ecologia integrale, Giustizia sociale, Innovazione tecnologica ed Economia eco-sociale di mercato. Allo stesso modo il logo aumenta la tonalità del rosso, a indicare la chiara collocazione a sinistra. Cambia il vestito e cambia il sito.

Lo Statuto si voterà su Movimento5Stelle.eu, tramite la piattaforma SkyVote, il 2 e 3 agosto. La seconda convocazione dell'assemblea degli iscritti, per raggiungere il quorum necessario, sarà il 5 e 6 agosto.

GIANNELLI VIGNETTA CONTE GRILLO

Niente più Rousseau e Davide Casaleggio. Per trovare il senso della dura lite con Grillo e i suoi avvocati, bisogna andare all'articolo dello Statuto sui poteri del leader. Conte non sarà più «capo politico», ma «presidente», «unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico del M5S». In quell'«unico» c'è tutto il mese di botta e risposta con Grillo.

Il presidente sarà «il rappresentante politico del M5S in tutte le sedi», propone uno o più vicepresidenti all'assemblea, indica gli incarichi e le assunzioni, presiede il Consiglio nazionale ed è responsabile del simbolo per tutte le sfide elettorali. Inoltre, altro nodo che è stato del contendere, «coordina la comunicazione del M5S e degli eletti». Conte conferma che la separazione tra il ruolo politico e il ruolo di garanzia del comico sarà "totale". Il garante resterà «il custode dei valori fondamentali dell'azione politica del M5S».

GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO A MARINA DI BIBBONA

Un passaggio che rimane tale e quale, come chiedeva Grillo, a quello del vecchio Statuto. Sarà il garante a mantenere «il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme dello Statuto». Proporrà i tre nomi, da votare sulla rete, del Comitato di garanzia che avrà la facoltà di deliberare all'unanimità la sfiducia anche del leader, «condizionata alla conferma dell'assemblea». E per appassionati di duelli passati e futuri è confermato che nel Comitato di garanzia ci sarà, per volontà di Grillo, l'ex capo politico Luigi Di Maio. L'elezione del presidente avverrà sulla rete, secondo le procedure approvate dal Comitato di garanzia: «Resta in carica per quattro anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi».

grillo conte

Al momento, dunque, Conte ha un orizzonte potenziale di leadership di otto anni. È un leader lungamente evocato da una tribù disorientata, ma che sarà anche immediatamente giudicato sul terreno. L'avvocato ne è consapevole e, come anticipato da La Stampa, fissa subito i paletti per il faccia a faccia che domani alle 11 avrà con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

giuseppe conte vs beppe grillo meme

Difenderà le riforme simbolo del M5S, il Reddito di cittadinanza e la sospensione della prescrizione. «Non permetteremo che vengano cancellate» dice. Conferma, infine, che girerà l'Italia, per ritrovare consenso e idee. «Voglio spendere tutto me stesso e non intendo mollare di un centimetro» aggiunge. In cambio chiede unità, compattezza, quella che troppe volte al Movimento è mancata. E per garantirsela ha previsto sanzioni disciplinari contro le correnti che faranno molto discutere. Mentre sul fronte dei diritti, in pieno dibattito sul ddl Zan, c'è un richiamo esplicito al rispetto dell'identità di genere.

conte grillo ristorante marina di bibbona VIGNETTA KRANCIC - ROBERTO FICO - ROCCO CASALINO - GIUSEPPE CONTE - BEPPE GRILLO conte grillo ristorante marina di bibbona

GRILLO CASALEGGIO CONTE BY OSHO