CONTE DELLE MIE TRAME/1 - ANTONIO SOCCI PROFETICO: COSA SCRIVEVA DEL PREMIER A GENNAIO, 7 MESI PRIMA DELLA CRISI: ‘’E SE CONTE IN REALTÀ RAPPRESENTASSE PROPRIO UNA SOLUZIONE "ISTITUZIONALE" PER DISINNESCARE E, ALLA FINE, "NORMALIZZARE" IL M5S?’’ – ‘’CONTE - CHE SI È COSTRUITA UNA SUA TELA DI RAPPORTI PERSONALI A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN PARTICOLARE CON TRUMP E LA MERKEL - SI È FATTO RICEVERE IN UDIENZA PRIVATA PURE DA PAPA FRANCESCO…”