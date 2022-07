CONTE PERDE ALTRI PEZZI? - SE IL M5S DECIDESSE DI NON VOTARE LA FIDUCIA AL DECRETO AIUTO, 7-8 SENATORI SAREBBERO PRONTI A LASCIARE IL MOVIMENTO - ALLA CAMERA SONO 15-20 QUELLI CON LA VALIGIA PRONTA A PASSARE A “INSIEME PER IL FUTURO” DI LUIGI DI MAIO…

Estratto dell’articolo di An. Bull. Fr. Malf. per “il Messaggero”

[…] Ieri pomeriggio intanto Conte ha riunito l'intero consiglio di guerra di grillino. Nessuna decisione però dicono sia stata presa. «Attenderemo fino all'ultimo minuto». Si fanno i conti, nel quartier generale di Campo i Marzio. Si valutano scenari e si soppesano benefici e costi. Quelli delle possibili perdite di eletti, innanzitutto. Stimate, a Palazzo Madama, in almeno 7-8 senatori che, in caso di addio a Draghi, sarebbero pronti a lasciare il Movimento.

Alla Camera, i numeri sono ancora più preoccupanti, per il fronte degli oltranzisti: 15, forse 20 deputati in procinto di lasciare, se la decisione alla fine dovesse essere quella di non votare la fiducia. Perché è vero che il grosso delle truppe grilline, anche a Montecitorio, ripete che «seguiremo le decisioni di Conte». Ma più l'ala dei falchi alza il tiro, più quella delle colombe si mostra irritata. Delusa. Alcuni di loro in queste ore espongono i loro dubbi ai fuoriusciti dal Movimento, come Emilio Carelli. Che all'avvocato dà un consiglio: «Sia se stesso. L'abito dell'uomo di lotta non gli si addice».