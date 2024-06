IL CONTE, PREGO! CHIARA APPENDINO INSIDIA LA LEADERSHIP DI PEPPINIELLO APPULO MA C'È L'INCOGNITA DELLA CASSAZIONE - L'EX SINDACA DI TORINO IN ATTESA DELLA SENTENZA SULLA TRAGEDIA DI PIAZZA SAN CARLO: VERDETTO TRA CINQUE GIORNI. SE VENISSE ASSOLTA POTREBBE ENTRARE IN CORSA PER LA GUIDA DEL M5S - PATUANELLI SMENTISCE “OGNI RETROSCENA” SULLA SUA OSTILITÀ A CONTE (SI MORMORA CHE STIA BRIGANDO PER FAR DIMETTERE IL PRESIDENTE DEL M5S)

Matteo Pucciarelli per repubblica.it - Estratti

C'è una data cerchiata sul calendario dei 5 Stelle: 17 giugno. Lunedì della prossima settimana ci sarà la sentenza della Cassazione per la ex sindaca di Torino e attuale vicepresidente del Movimento, Chiara Appendino.

Se venisse assolta, se cioè venisse considerata non responsabile per la tragedia di piazza San Carlo — era il 3 giugno 2017, finale di Champions League Juventus-Real Madrid su un maxischermo, muoiono due persone in una calca causata da dei furti — allora a quel punto per lei potrebbero davvero aprirsi un'autostrada davanti, politicamente parlando. Cioè una successione, magari concordata, quindi non traumatica, alla guida del M5S. Appendino come detto oggi è una dei cinque vice di Giuseppe Conte, prese il posto di Alessandra Todde che si candidava alla guida della Sardegna.

Ma dopo il leader è ora il volto più noto. Quaranta anni esatti, con esperienza amministrativa, ottime capacità mediatiche, esponente della vecchia guardia, coltiva un rapporto dialettico con il centrosinistra (in Piemonte alle ultime regionali, per dire, non ha voluto accordarsi con un Pd considerato "di sistema") e sarebbe la risposta femminile alla coppia Giorgia Meloni—Elly Schlein. Non solo, perché riequilibrerebbe l'asse dei 5 Stelle, oggi molto schiacchiati al sud.

Ragionamenti e suggestioni che si fanno nel corpaccione del Movimento, ma appunto, tanto dipende dall'esito di una vicenda giudiziaria che intaccherebbe il totem fondativo di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, cioè il no ai politici condannati. E pazienza se la storia di piazza San Carlo non è paragonabile, ad esempio, ad un fatto di corruzione. La conferma della condanna rischierebbe comunque di azzopparne l'ascesa

