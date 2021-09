POSTA! - CARO DAGO, MATTEO SALVINI SULLE COMUNALI: "NON CREDO A UN CAPPOTTO DEL CENTROSINISTRA". SPERA IN UNA FELPA DELLA LEGA? - CONTE: "IL DIALOGO COL PD È INTENSO, C'È AFFINITÀ". VUOL FAR INGELOSIRE I TALEBANI? - I DUE PRESTITI STATALI AD ALITALIA SONO ILLEGALI E PERTANTO VANNO RECUPERATI? NO PROBLEM, C'È GRANDE EUFORIA E I NEOASSUNTI DI "ITA" LAVORERANNO SICURAMENTE VOLENTIERI GRATIS PER QUALCHE TEMPO…