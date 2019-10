CONTE RISCHIA IL COLLO - IN QUESTI MINUTI IL PRESIDENTE DEL COPASIR, IL LEGHISTA RAFFAELE VOLPI SI STA DIVERTENDO NEL TRAFIGGERE LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO ATTRAVERSO LE DOMANDE A VECCHIONE, CHE HA COMMESSO IL GRANDE ERRORE DI VEDERE UNO CHE NON POTEVA VEDERE: TALE CAZZATA È STATA FATTA PRESENTE A CONTE? MA ANCHE I GENERALI CARTA (AISE) E PARENTE (AISI) HANNO LA LORO PARTE DI COLPE - (E’ VERO CHE CONTE HA AVVERTITO IL QUIRINALE DELLA VISITA DI BARR. MA NON HA AGGIUNTO CHE BARR AVREBBE INCONTRATO I NOSTRI SERVIZI…)

giuseppe conte gennaro vecchione

DAGOREPORT

Alle 15.30 il coordinatore dei Servizi Segreti, il vispo Gennaro Vecchione, voluto fortissimamente da Conte, ha fatto il suo ingresso nel locali del Copasir per rispondere sulle visite romane del ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr.

RAFFAELE VOLPI

Rispetto al premier Conte, che ha potuto limitare il suo intervento a 90 minuti, Gennarino non ha questa facoltà, quindi il presidente del Copasir, il leghista Raffaele Volpi, sospinto anche dalla vittoria umbra, avrà da divertirsi nel trafiggere la Pochette dal volto umano attraverso le domande a Gennarino. Quest’ultimo è seduto su un bilama perché non sa nulla di ciò che sarà pubblicato prossimamente da Barr, quindi solo dicendo la verità potrà eventualmente respingere le deduzione del ministro di Trump.

WILLIAM BARR JOHN DURHAM

generale luciano carta

Di sicuro Vecchione ha commesso il grande errore di vedere uno che non poteva vedere. E tale cazzata è stata fatta presente al presidente (per mancanza di prove) del consiglio? Secondo: cosa ha consegnato di documenti e di telefonini l’intelligence italica agli americani?

mario parente

Anche i generali Carta (Aise) e Parente (Aisi) hanno la loro parte di colpe per non aver fatto presente a Vecchione che il suo ruolo è quello di coordinatore dei Servizi, non è un loro superiore; ergo, potevano benissimo rifiutare l’incontro con Barr e il procuratore Durham senza andare incontro alla legge marziale.

joseph mifsud vincenzo scotti

Ci dobbiamo quindi aspettare nei prossimi giorni alcuni contraccolpi di natura politica: o Conte scarica il suo Vecchione o si assume delle responsabilità che saranno care, molto care.

Chiaramente rimane un grosso interrogativo di fondo: come mai i nostri Servizi non hanno mai attenzionato la Link University di Tarzanetto Scotti, quando era sotto gli occhi tutti il via via dei vari Mifsud e compagnia spiando? C’è una negligenza delle nostre Barbefinte che è acclarata.

sergio mattarella giuseppe conte 2

POST SCRPTUM

E’ vero che Conte ha avvertito il Quirinale della visita del ministro Barr. Ma si è dimenticato di aggiungere che Barr avrebbe incontrato Vecchione, Carta e Parente…