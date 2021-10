IL CONTE DEI ROSICONI – MENTRE IL MONDO APPLAUDE DRAGHI PER IL G20, “GIUSEPPI” VA A FRIGNARE DALLA ANNUNZIATA: “LUI LA NUOVA MERKEL? NON ESAGERIAMO” – “NON POSSIAMO ESCLUDERE DRAGHI AL QUIRINALE, MA DEVONO REALIZZARSI VARIE CONDIZIONI. COMUNQUE NON DOBBIAMO PENSARE CHE SOLO PER QUESTO SI VADA ALLE URNE” (PAURA, EH…) – “NOI TROPPO VICINI A PECHINO? SCHIOCCHEZZE”. POI PERÒ, PARLANDO DEL MULTILATERALISMO, DICE: “DOBBIAMO COINVOLGERE RUSSIA E CINA”

giuseppe conte a in mezzora in piu 8

Conte, Draghi nuova Merkel? Non esageriamo

(ANSA) - Mi auguro che Draghi e l'Italia con lui possa svolgere il ruolo che ha svolto storicamente la Germania. Ma sono cose che non possiamo valutare oggi perché l' Italia ha ospitato il G20. Me lo auguro, come Italiano e in virtù dell'alto prestigio del presidente Draghi. Ma prima di dire che Italia si sostituisca alla Germania aspetterei" . Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a Mezz'Ora In Più su Rai 3 dove ha aggiunto: "Lui è una persona solida e non si farà distrarre da questi titoli".

MARIO DRAGHI PRINCIPE CARLO

Conte, se Draghi al Colle non significa elezioni

(ANSA) - "Nella prospettiva di Draghi al Colle, se ci fossero tutte le condizioni, non dobbiamo pensare che solo per questo si vada alle urne". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

mario draghi emmanuel macron boris johnson lancio monetina fontana di trevi

"Dobbiamo spingere al 6% di Pil, dobbiamo continuare ad attuare il Pnrr e l'avvio iniziale è fondamentale. In tutto questo, pensare di eleggere un presidente e un attimo dopo andare a votare, chiunque sia, non è nell'ordine delle cose" ha detto Conte che ha aggiunto: " Debbo essere trasparente: non anteporrò mai il mio tornaconto personale. Ma per esser chiaro, siccome mi attribuiscono la volontà di voler andare a votare, avendo un nuovo corso con nuovi organi, abbiamo bisogno di tempo, quindi non c'è neppure la fretta di andare a votare".

mario draghi g20

Quirinale: Conte, non possiamo escludere Draghi al Colle

(ANSA) - Draghi al Quirinale "non possiamo escluderlo, ma è presto per giungere a una conclusione e lavoreremo per trovare il candidato migliore, anche sotto il profilo morale.

E lui rientra, ma devono realizzarsi varie condizioni. Ma è importante che sia tutto fatto non a vantaggio dei singoli partiti ma del paese. Farò di tutto perché il M5s dia questo contributo. E che si avvii a tempo debito, nel confronto trasparente con altre forze politiche. Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3. Quindi nessuna opposizione forte a Draghi? "Assolutamente no, mai accreditato questa cosa".

mario draghi giuseppe conte

Quirinale:Conte, serve confronto con c.destra non caminetti

(ANSA) - Per portare Draghi al colle serve un compromesso con la destra? "Più che negoziazione al ribasso o un compromesso, bisognerà avviare un percorso di confronto con il centrodestra. Se riusciamo a convergere, perché stiamo parlando di eleggere il garante dell'unità nazionale. Deve essere una personalità in cui tutte le forze politiche possano riconoscersi in una personalità di fiducia e garanzia. Fondamentale dunque il confronto". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3 che aggiunge: " Più evitiamo caminetti e il processo è trasparente, più risponderà agli interessi dei cittadini".

mario draghi angela merkel

Quirinale: Conte, profilo tipo Rodotà sarebbe ancora valido

(ANSA) - "Se oggi Rodotà fosse vivo, una personalità di questo tipo potrebbe essere oggetto di discussione. Non abbiamo escluso Draghi, ma non è detto. Ciò che non ha senso fare è rinchiudersi in sé stesso come in passato e poi pretendere che tutte le altre forze si confrontino". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

giuseppe conte a in mezzora in piu 5

G20: Conte, compromesso su clima non soddisfa

(ANSA) - "Non possiamo ritenerci soddisfatti per questo compromesso sul clima. Ci sono forti resistenze e la difficoltà di segnare una data. Il M5s nel lungo corso ha impresso la data nel simbolo 2050. Il G20 non riesce a scriverlo per il clima". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

G20: Conte, minimum tax importante segnale

giuseppe conte a in mezzora in piu 7

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Dal G20 sono arrivare "risposte all'altezza, ci sono segnali positivi su alcuni aspetti, come l'ver ratificato l' accordo sulla minimum tax globale al 15%. E' un segnale i importante per compiere un passo avanti". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

mario draghi boris johnson

G20: Conte, multilateralismo? Coinvolgere Russia e Cina

(ANSA) - Il multilateralismo è "l'unica cosa che ci può consentire di fare passi avanti per scenari geopolitici e cambiamenti climatici. Nell'era Trump si è tentato un approccio bilaterale che non ha dato risultati. Con Biden e con il ruolo importante dell'Ue ci può essere un grande impulso per multilateralismo. Ma non è una modalità che ci porta a risultati, ma impegno per coinvolgere in obiettivi comuni sul clima e altro, anche con player importanti come Russia e Cina". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

mario draghi emmanuel macron

Conte, sciocchezza vicinanza eccesiva con la Cina

(ANSA) - "Troppo vicini alla Cina? Sono sciocchezze strumentali. Abbiamo firmato un accordo per riconoscere la sostenibilità finanziaria, l'Ue ne ha giovato, subito dopo l'accordo con la Cina. Non essere provinciale, c'è interscambio tra Germania e Cina per cui noi facciamo ridere a confronto. Se favoriamo il nostro export, non significa essere filo cinesi, ma fa solo bene all'Italia, mantenendo la saldezza del quadro transatlantico". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

Conte, su Libia e Mediterraneo serve più attenzione Usa

(ANSA) - "Non credo che il semplice cambio di amministrazione possa cambiare approcci e scenari. Ma con Biden abbiamo avuto segnali di approccio diverso e positivo, anche sul piano dell'interscambio commerciale.

giuseppe conte a in mezzora in piu 2

Ma più che dire cosa deve fare America, spetta all' Europa di portare l'attenzione degli Usa sul fatto che noi esprimiamo sensibilità diverse. Spetta a noi arricchire il ventaglio delle loro sensibilità su alcuni scenari e situazioni. Come il Mediterraneo e la Libia". Lo ha detto il Presidente M5s, Giuseppe Conte, a Mezz'Ora In Più, su Rai3 rispondendo alla domanda se il passaggio da Trump a Biden abbia favorito l'Europa.

Conte e il "direttorio", i miei pulcini? Ne sanno più di me

XI JINPING GIUSEPPE CONTE

(ANSA) - Il presidente M5s, Giuseppe Conte presenta in Tv la sua squadra di "vice" : "Paola Taverna, volto forse più noto e storico del Movimento: incarna il vigore delle battaglie tradizionali che si rinnoveranno anche in futuro. Si è messa in discussione anche col nuovo corso.

Michele Gubitosa, imprenditore, ci sarà indispensabile per prestare orecchio costante alle esigenze degli imprenditori e alle loro difficoltà. Alessandra Todde è una donna d'impresa, una manager di importanti imprese, quotate anche in borsa. E' esperta di politiche industriali.

Riccardo Ricciardi, grande esperienza, vicecapogruppo alla Camera e perfetta conoscenza dei meccanismi interni. Infine, Mario Turco, professore di economia aziendale, mio sottosegretario a Chigi e in due mesi ha elaborato un sistema di monitoraggio della spesa pubblica pe rinvestimenti.." "Sono i miei pulcini? No! loro hanno più esperienza di me e sarò io che sarò aiutato da loro" risponde a Lucia Annunziat a Mezz'Ora In Più, su Rai3.

giuseppe conte a in mezzora in piu 1 giuseppe conte a in mezzora in piu 6 giuseppe conte a in mezzora in piu 4

rocco casalino e giuseppe conte

giuseppe conte a in mezzora in piu 3