CONTE, L’AUTUNNO E’ VICINO - IL DRAMMATICO DISCORSO DI IGNAZIO VISCO SULL’ECONOMIA ITALIANA, CON MARIO DRAGHI IN PRIMA FILA, È UN ALLARME PER “GIUSEPPI” - LO SPAURACCHIO DI UN GOVERNO TECNICO SI FA PIÙ FORTE ANCHE PERCHÉ SETTEMBRE SARÀ IL MESE DELLA VERITÀ - I CONTATTI CON BANKITALIA E L’EX MINISTRO PAOLO SAVONA

MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE

Estratto dell’articolo di Claudio Tito per “la Repubblica”

«Quello che ha detto Visco è anche il mio programma». Le parole pronunciate ieri dal governatore della Banca d' Italia […] hanno sfondato le porte di Palazzo Chigi.

Perchè quel discorso non è stato ordinario. […] Nulla di burocratico in quel 13 per cento di Pil in meno previsto per il 2020. […] Uno schema che assomiglia più ad un programma di governo che non a un bilancio della banca centrale. […]

La partecipazione plastica di Mario Draghi alle considerazione finali ha fatto il resto. L'ex presidente della Bce è ormai diventato una delle principali "riserve" della Repubblica. […]

MARIO DRAGHI CON LA MASCHERINA E IL DISCORSO DI IGNAZIO VISCO DURANTE L EMERGENZA COVID

Una situazione, al di là delle intenzioni di Visco, potenzialmente in grado di dare un altro scossone ad un esecutivo fragile. […]

Del resto, Conte da qualche settimana è ormai entrato nel mirino in primo luogo dei suoi alleati. […] i rapporti con Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle restano a dir poco velati dai sospetti. Il Pd sembra soprattutto scoraggiato. […] Per non parlare dei renziani di Italia Viva […]. Il sospetto che il capo del governo possa diventare la vittima di un nuovo equilibrio politico è ormai una costante.

IL DISCORSO DI IGNAZIO VISCO DURANTE L EMERGENZA COVID

L' ultima fase di lockdown per Palazzo Chigi si sta trasformando in un novello isolamento politico. E quindi serve uno scudo e qualche sponda. Una di queste sta diventando proprio Palazzo Koch. […] Il dialogo è diventato più intenso. Non a caso prima della […] c'è stata una telefonata tra i due. Resta il fatto che l'ombra di un gabinetto tecnico ha aleggiato ieri per l'intera giornata. Lo stesso governatore ha inteso il suo intervento come una scossa anche nei confronti dell' esecutivo.

IL DISCORSO DI IGNAZIO VISCO DURANTE L EMERGENZA COVID

[…] La ritrosia di chi considera in bilico la poltrona più alta del governo e mentre pensa ad una sostituzione nel campo protetto dei partiti, teme invece di essere scavalcato da una soluzione "tecnica". […] Una tenaglia, insomma, che si stringe intorno a Palazzo Chigi. Dove tutti ora sanno che i prossimi mesi sono i più delicati. Che settembre può essere il tempo della verità. […] Conte cerca "sponde" e "scudi" al di fuori del perimetro dei suoi alleati. Non è un caso allora che proprio giovedì sera, oltre ad aver sentito Visco, abbia chiamato a Palazzo Chigi il presidente della Consob, Paolo Savona (suo ministro ai tempi della squadra gialloverde). Anche con lui ha discusso per tutta la sera di come uscire dalla palude in cui il Coronavirus ha gettato l'Italia. Di come affrontare l' eventuale tempesta finanziaria. […]

IL DISCORSO DI IGNAZIO VISCO DURANTE L EMERGENZA COVID