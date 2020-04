15 apr 2020 17:30

CONTE STA MES MALE! FRANCESCHINI, UFFICIALE DI COLLEGAMENTO DEL PD CON IL COLLE, ATTACCA IL PREMIER PER LA GESTIONE DELLA VICENDA MES: “IL TUO È UN NO PREGIUDIZIALE". IRA DEI 5 STELLE, DI MAIO È IRREMOVIBILE SUL NO - LO SCHIAVO DI CASALINO STRETTO TRA I SUOI DUE MAGGIORI ALLEATI, STA CERCANDO UNA VIA DI USCITA CHE GLI CONSENTA DI NON SCONTENTARE NÉ L’UNO NÉ L’ALTRO…