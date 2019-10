IL CONTE DELLA SUPERCAZZOLA - “GIUSEPPI” IN CONFERENZA STAMPA DOPO L’AUDIZIONE AL COPASIR SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI: “SONO STATO QUASI COSTRETTO A RIFERIRE... SULLA VICENDA BARR CI SONO STATE RICOSTRUZIONI FANTASIOSE. TRUMP NON MI HA MAI PARLATO DI QUESTA INCHIESTA” - MA QUANDO CONFERMA I DUE INCONTRI NELLA SEDE DEI SERVIZI, CADE L'ASINO: NON POTEVA ORDINARE AI VERTICI DEI NOSTRI SERVIZI DI INCONTRARE IL MINISTRO DI TRUMP - POI ATTACCA SALVINI PER GLI INCONTRI DEL METROPOL: "SORPRENDE CHE PONTIFICHI" - VIDEO

Russiagate, Conte: Non convocato su Barr, non mi sono sottratto a domande

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Oggi, poco fa, ho terminato di riferire al Copasir. Sono intervenuto ai sensi della legge 124 che prevede che l'autorità politica responsabile del controllo dell'intelligence debba riferire semestralmente. Non sono stato convocato sul caso Barr, ci tengo a chiarirlo. Ma nella discussione non mi sono sottratto a nessuna domanda, riferendo anche sulla vicenda Barr". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Ricostruzioni fantasiose minano istituzioni

Roma, 23 ott. (LaPresse) - Sulla vicenda Barr "c'è stata una serie di ricostruzioni fantasiose che rischiano di gettare ombre sul nostro impianto istituzionale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Mai parlato di inchiesta con Trump

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Il presidente Trump non mi ha mai parlato di questa vicenda, di questa inchiesta". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Da Barr richiesta per verificare operato 007 Usa

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "William Barr ha fatto pervenire attraverso canali ordinati diplomatici la richiesta, che risale a giugno 2019, di verificare l'operato dell'intelligence americana". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Mai interloquito con Barr

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Non ho mai interloquito con Barr, né per telefono. Né per iscritto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Acclarata estraneità nostra intelligence

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "E' stata acclarata l'estraneità della nostra intelligence". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Confermo 2 incontri, Usa riscontrano nostra estraneità

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Confermo che ci sono stati due incontri. Il primo il 15 agosto, ma non si è svolto in un bar. Si è svolto nella sede di piazza Dante del Dis, la sede più istituzionale e trasparente possibile. Il secondo incontro si è svolto il 27 settembre ed è stato chiarito che alla luce delle verifiche fatte la nostra intelligence è estranea in questa vicenda. Abbiamo rassicurato gli interlocutori Usa su questa estraneità e ci è stata riconosciuta. Non hanno elemento di segno contrario.". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Responsabilità sicurezza non condivisa con ministri

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Il presidente del Consiglio ha l'alta direzione e la responsabilità della politica dell'informazione sulla sicurezza e non la può condividere con con alcun ministro per il bene della Repubblica. E non la può, e non la deve condividere con alcun leader politico .". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Quasi costretto a riferire su informazioni riservate

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Io sono stato quasi costretto a riferire su questa vicenda. Come avevo detto dopo aver riferito al Copasir ho spiegato agli italiani". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Ho agito sempre nel rispetto della legge

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Ho cercato di operare e ho agito sempre nel rispetto della legge". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Richiesta su 007 Usa di stanza a Roma

Roma, 23 ott. (LaPresse) -" La richiesta era in riferimento ad agenti dell'intelligence americana di stanza a Roma. Ci poteva essere l'eventualità che avessero lavorato insieme ai nostri servizi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Russiagate, Conte: Informazioni su primavera-estate 2016 e Mifsud

Roma, 23 ott. (LaPresse) -"Non posso declinare tutti i dettagli della vicenda, le attività afferivano soprattutto alla primavera estate 2016 e riguardavano anche informazioni sul professore maltese Mifsud. È stato chiarito che non avevamo informazioni". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate.

Conte: Sorprende che Salvini pontifichi su Russiagate

Roma, 23 ott. (LaPresse) - Dopo l'inchiesta di Report "sono venuti fuori ulteriori elementi su questa vicenda. Non è mia abitudine attaccare gli avversari possibili, ma mi trovo sorpreso che Salvini pontifichi sulla questione Barre mi ha invitato a chiarire, in modo legittimo. Io ho ritardato perché non c'era il presidente del Copasir. La verità che Salvini mi ha chiesto l'ho riferita. Io ho chiarito, mi sorprende come Matteo Salvini, che ha una grande responsabilità - perché era ministro dell'Interno e si è candidato a guidare il paese chiedendo pieni poteri - come lui non avverta la responsabilità di fare altrettanto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Moscopoli. "Dovrebbe chiarire con Savoini a Mosca in incontri riservati da ministro dell'Interno".