CONTE, TE C’HANNO MAI MANDATO… - L'ENNESIMO CAPOLAVORO DI GIUSEPPI CHE RIESCE A SPACCARE ANCORA DI PIU’ IL MOVIMENTO RESTANDO IRREMOVIBILE SUL NO ALLA DEROGA AL SECONDO MANDATO. I BIG GRILLINI, SPAVENTATI DAL DOVER LASCIARE LA POLITICA, SUL PIEDE DI GUERRA - L’AVVOCATO DI PADRE PIO PROVA AD ABBATTERE UN ALTRO TABU’ GRILLINO DOPO QUELLO SUI CONTRIBUTI. ORA CERCA UNA “CASA” PER I PENTASTELLATI. I 5 STELLE NON HANNO MAI AVUTO UNA SEDE FISICA PREFERENDO LA MODALITA’ DIGITALE…

Marco Antonellis per tpi.it

Cosa fa Giuseppe Conte? Cerca “casa” per il Movimento 5Stelle! Non ci crederete (o forse si) ma finora i 5Stelle non avevano mai avuto una sede fisica per i loro incontri preferendo di gran lunga la modalità digitale anche se poi i rendez vous in alberghi e sale riunioni non sono mai mancati.

Stavolta l’ormai ex “Giuseppi” vuol fare sul serio: “C’è bisogno di una sede centrale”, ha spiegato ai fedelissimi.

Ecco che allora di buon grado i 5Stelle si sono messi all’opera per cercare una sede adeguata ma non troppo dispendiosa nel centro di Roma. Riusciranno i nostri eroi….?

Intanto continuano le interlocuzioni dell’ex Premier con i big grillini, sempre più spaventati dal dover lasciare la politica se non verrà superato il “tabù” del secondo mandato. Anche per questo sono previsti ulteriori incontri nei prossimi giorni dove, oltre a spiegare agli “eletti” lo stato dell’arte del nuovo Movimento, Giuseppe Conte dovrà chiarire una volta per tutte cosa intende fare del limite dei due mandati.

I big sperano, almeno per loro, in una “deroga”. Ma Conte, nei giorni scorsi, con chi ha avuto modo di sondarne gli umori è stato irremovibile: non se ne parla. Insomma, botte nuova in vino nuovo. Come dargli torto?

