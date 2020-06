CONTE TRACCHEGGIA SUL MES E FA INCAZZARE FORZA ITALIA - ANNA MARIA BERNINI: “SE SONO VERE LE INDISCREZIONI DI STAMPA SECONDO CUI LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA NON CONTERRÀ ALCUN RIFERIMENTO AL MES, PER NON IRRITARE L'M5S E RINVIARE TUTTO A SETTEMBRE, NOI LO RITERREMMO UN ATTO DI TOTALE IRRESPONSABILITÀ DI FRONTE AL QUALE FORZA ITALIA SAREBBE COSTRETTA A MODIFICARE IL SUO ATTEGGIAMENTO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE. PER ESSERE PIÙ CHIARA: IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE, NON VOTEREMMO LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO".

"Il premier non ha ancora fissato la data per l'annunciato incontro con l'opposizione e chissà se mai lo farà. Ma a luglio in Parlamento dovrà presentarsi sia per il nuovo scostamento di bilancio - sul quale evidentemente non ha intenzione di confrontarsi con noi - sia per le comunicazioni prima del Consiglio europeo. Ecco: se sono vere le indiscrezioni di stampa secondo cui la risoluzione di maggioranza non conterrà alcun riferimento al Mes, per non irritare l'M5s e rinviare tutto a settembre, noi lo riterremmo un atto di totale irresponsabilità di fronte al quale Forza Italia sarebbe costretta a modificare il suo atteggiamento di collaborazione istituzionale con un governo che rema palesemente contro l'interesse nazionale. Per essere più chiara: in una situazione del genere, non voteremmo lo scostamento di bilancio". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

