IL CONTE ZELIG SPERNACCHIA DI MAIO – DOPO ESSERE DIVENTATO PREMIER GRAZIE A LUIGINO E AL MOVIMENTO 5 STELLE, ORA “GIUSEPPI” PRENDE LE DISTANZE: “IO LEADER M5S? MAI CANDIDATO A QUESTO RUOLO, NON NUTRO ALCUNA ASPIRAZIONE DI QUESTO TIPO” - NON È CHE TORNA AL VECCHIO AMORE PER IL GIGLIO MAGICO? QUANDO C’ERA AL GOVERNO RENZI RIEMPIVA MATTEUCCIO DI GRANDI COMPLIMENTI, E TRAMITE ALPA E LA BOSCHI… – IL CAPITOLO DEL LIBRO DI JACOBONI

LIBRO JACOBONI

ALL’INIZIO TENTÒ DI SCALARE IL GIGLIO MAGICO. RENZI: “CI RICORDIAMO I GRANDI COMPLIMENTI CHE CI FACEVA QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO NOI” - È LA BOSCHI A FACILITARE L'INCONTRO TRA IL SUO MAESTRO ALPA E RENZI – IL CONFLITTO D'INTERESSE ESISTENTE TRA CONTE E ALPA – DICE DI AVER VOTATO GIANNI CUPERLO, PECCATO CHE NON ERA CANDIDATO – DAL LIBRO-BOMBA “L’ESECUZIONE” DI JACOPO IACOBONI…

luigi di maio giuseppe conte

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/storia-segreta-dell-rsquo-irresistibile-ascesa-conte-zelig-ndash-212382.htm

giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 5

Giuseppe Conte, i contatti con Renzi e Boschi: premier sempre più lontano dal M5s

Da www.liberoquotidiano.it

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Sembrano lontani i tempi in cui Giuseppe Conte esultava per la vittoria del Movimento 5 Stelle alle elezioni. Ad oggi invece il premier preferisce smarcarsi dai pentastellati. "Il Movimento sta vivendo una fase di transizione. Sta per operare alcuni significativi cambiamenti. Auguro a Luigi Di Maio e al Movimento di realizzarli nel migliore dei modi e quanto prima". Insomma, meglio salvarsi prima che la barca affondi. E poi, per chiarire ancora di più le sue posizioni, ribadisce: "Io leader M5s? Mai candidato a questo ruolo, non nutro alcuna aspirazione o velleità di questo tipo".

maria elena boschi 1

MATTEO RENZI GIUSEPPE CONTE

Ma da buon avvocato del popolo, Conte non rinuncia agli italiani, o meglio, alla politica e così - secondo Il Giornale - punta poco distante: al Partito Democratico. Non è un caso che Conte, anni addietro, aveva tentato in tutti i modi di avvicinarsi a Matteo Renzi, tramite l'avvocato Guido Alpa e Maria Elena Boschi, in quel di Firenze ("Conserviamo ancora i messaggini di lode per il nostro governo" raccontò poi Renzi). Eppure il premier ha la memoria corta: dimentica un po' troppo spesso a chi deve la nomina per ben due volte alla presidenza del Consiglio.

giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 2 giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 3