CHE SORPRESA: RENZI NON SEGA IL RAMO SU CUI È SEDUTO - CON LA CONSUETA FACCIA DI BRONZO PARLA DEL SUO DISCORSO SU BONAFEDE COME ''L'INTERVENTO TRA I PIÙ DIFFICILI DELLA MIA VITA''. SUL SERIO? DEVE AVER AVUTO UNA VITA MOLTO SERENA - ''CARO MINISTRO, NOI NON USEREMO IL VOSTRO METODO, NON LA MANDEREMO A CASA''. IL SUO METODO È INCASSARE QUALCHE POLTRONUCCIA IN CAMBIO DEL NO ALLA SFIDUCIA