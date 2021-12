FLASH! - DRAGHI QUI, DRAGHI LA': CHE ROTTURA DI CAZZO! MARIOPIO NON VA DA NESSUNA PARTE: NELLE PRIME TRE VOTAZIONI DOVREBBE PRENDERE 750 VOTI SU 1009 E NON CE L'HA - SE VENISSE ELETTO ALLA QUARTA VOTAZIONE CON 505 VOTI VUOL DIRE CHE NEANCHE LA MAGGIORANZA DEL SUO GOVERNO L'HA VOTATO - AMORALE DELLA FAVA: SAREBBE UNA COCENTE SCONFITTA IN AMBEDUE CASI...