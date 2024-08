LA CONTROFFENSIVA DI BERSANI CONTRO VANNACCI – L’EX SEGRETARIO DEM È STATO CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DEL GENERALE (CON PENA COMMUTATA IN MULTA), PER LE FRASI PRONUNCIATE IL 1° SETTEMBRE 2023: “SE NEL ‘BAR ITALIA’ È POSSIBILE DARE DELL'ANORMALE A UN OMOSESSUALE, È POSSIBILE DARE DEL COGLIONE A UN GENERALE?” – BERSANI NON INTENDE PAGARE LA MULTA E SI PRESENTERÀ DAVANTI A UN GIUDICE: “ANDRÒ FINO IN FONDO. VOGLIO ANDARE AL PROCESSO. LA MIA DOMANDA, IN FORMA SCHERZOSA, ERA E RESTA SOSTANZIALE…”

Estratto dell’articolo di Eleonora Camilli per “La Stampa”

PIERLUIGI BERSANI ALLA FESTA DELL UNITA A MILANO

«Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo». Pierluigi Bersani non arretra di un passo, anzi rilancia lo scontro a distanza con il neo europarlamentare della Lega, dopo che la Procura di Ravenna lo ha condannato per diffamazione. Sono state infatti ritenute offensive le parole pronunciate un anno fa, il 1 settembre 2023, sul palco della Festa dell'Unità di Ravenna nei confronti dell'ex generale.

In quell'occasione, intervistato dalla giornalista Francesca Schianchi, Bersani aveva così commentato il successo del libro "Il mondo al contrario": «Ho letto solo i sommari ma quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l'esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar, il bar Italia, dove puoi dare dell'invertito a un omosessuale, puoi dare della fattucchiera a una femminista, puoi dare del negro a un nero».

vannacci

E poi aveva concluso, tra gli applausi, con la frase finita nel mirino: «Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?». L'epiteto rivolto a Vannacci sarebbe stato considerato un insulto.

La ricostruzione della procura di Ravenna però che non piace a Bersani che in una nota postata sul social X spiega la sua posizione: «La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere Vannacci ma a criticare le opinioni che esprime, era e resta vera e sostanziale: Se cioè qualcuno, per di più con le stellette, possa definire anormali degli esseri umani, racchiusi in una categoria, senza che questo venga considerato un insulto e non una constatazione. Se nell'anno di grazia 2024 si decidesse che è possibile ci sarebbe di che preoccuparsi».

pierluigi bersani a otto e mezzo 4

Per questo dice «andrò fino in fondo». Bersani quindi non accetterà la multa ma si presenterà davanti a un giudice per far valere la sua posizione. [...]

roberto vannacci al parlamento europeo 1