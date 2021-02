6 feb 2021 20:33

IL COPASIR VUOLE VEDERCI CHIARO SU BENASSI - L'AMBASCIATORE CON DELEGA AI SERVIZI, NOMINATO DA CONTE PROPRIO 24 ORE PRIMA DI DIMETTERSI, HA CONTINUATO A SVOLGERE I SUOI COMPITI COME SE FOSSE NEL PIENO DELLE FUNZIONI - TRA GLI IMBARAZZI DEGLI INTERLOCUTORI FISSAVA INCONTRI E CHIEDEVA DOSSIER SCOTTANTI. COME MAI? GLIELO HA FORSE CHIESTO IL SUO EX DANTE CAUSA ED EX PREMIER? - ORA IL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA LO HA CONVOCATO...