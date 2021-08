“MAI UN LEADER ERA STATO UMILIATO COSÌ IN SOLI SETTE MESI” - IL GENERALE DAVID PETRAEUS BASTONA BIDEN PER LA GESTIONE DISASTROSA DEL RITIRO DALL’AFGHANISTAN - “SLEEPY JOE” È STATO ABBANDONATO ANCHE DA “NEW YORK TIMES” E “WASHINGTON POST”, I QUOTIDIANI LIBERAL PER ECCELLENZA CHE L’AVEVANO APPOGGIATO PER FAR FUORI TRUMP - NEGLI USA CI SI CHIEDE PER QUANTO TEMPO IL 78ENNE POSSA RIMANERE A CAPO DELLA PRIMA POTENZA MONDIALE: MA IN CASO DI RIMOZIONE LAMPO O DIMISSIONI FORZATE, ARRIVEREBBE LA GAFFEUR KAMALA…