IL CORONAVIRUS FA MALE ALLA SALUTE (DI SALVINI): ORMAI TRA LEGA E PARTITO DEMOCRATICO CI SONO SOLO 4 PUNTI E MEZZO. IL PARTITO DEL CAPITONE NEI SONDAGGI RISULTA IN CALO AL 27%, MENTRE IL PD SALE AL 22,4%. - SENZA TALK E BOMBARDAMENTO DEL GOVERNO, SALVINI è IN DEFICIT D'OSSIGENO - CRESCE LA FIDUCIA IN CONTE, SEGUITO DA GIORGIA E DA SALVINI. ZINGARETTI RECUPERA PURE IN QUARANTENA. RENZI AL 13%, SOTTO BERLUSCONI

Da www.repubblica.it

Si accorciano le distanze fra il Partito democratico e la Lega. Secondo l'ultimo sondaggio di Ixè per il programma Cartabianca su Rai Tre, il partito di Nicola Zingaretti è in rimonta, distanziato di soli 4 punti e mezzo da quello di Matteo Salvini. Rispetto alla scorsa settimana, la Lega risulta infatti in calo al 27%, mentre il Pd guadagna mezzo punto e sale al 22,4%.

In discesa anche il M5s, al 15,6%. Fratelli d'Italia rimane stabile al 13,4%, Forza Italia in calo al 6,1% così come Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%.

Quanto al grado di fiducia degli italiani nei leader il presidente del Consiglio Giuseppe Conte resta saldamente in testa e cresce di due punti rispetto alla scorsa settimana (42%) seguito dalla leader di Fdi Giorgia Meloni che sale al 34%, Salvini stabile al 31%, Zingaretti - a casa in quarantena dopo aver contratto il coronavirus - che recupera un punto e sale al 29% e da Luigi Di Maio, fermao al 22%. Renzi guadagna un punto e si attesta al 13%, così come Berlusconi che dal 18 arriva al 19%.

