IL CORONAVIRUS SPAZZERÀ VIA I POPULISTI? MANCO PER NIENTE, LI ALIMENTERÀ, SECONDO IL ''WASHINGTON POST'': LE ÉLITE NON NE USCIRANNO MOLTO BENE. PERCHÉ NONOSTANTE PIÙ DI 15 ANNI DI AVVERTIMENTI SULL'ARRIVO DI UNA PANDEMIA, WASHINGTON NON È RIUSCITA A PREPARARSI PER IL SUO ARRIVO. E NON SI FIDANO DI PIÙ DELL'ESTABLISHMENT, PERCHÉ MOLTE SCELTE, SIA MEDICHE CHE POLITICHE, SONO STATE SBAGLIATE

La campagna di Biden spera che la pandemia di covid-19 serva da freno al populismo che ha spinto Donald Trump alla Casa Bianca. In un momento di crisi, si pensa, gli americani perderanno la loro attrazione per i disgregatori politici e riavranno un rinnovato apprezzamento per la mano ferma degli esperti che possono guidarci attraverso la tempesta. Semmai è probabile che sia vero il contrario, scrive il Washington Post. Quando si scriveranno le analisi post- pandemia, le élite non ne usciranno molto bene. Perché l'America è in lockdown oggi? Perché nonostante più di 15 anni di avvertimenti sull'arrivo di una pandemia, l'establishment politico di Washington non è riuscito a prepararsi per il suo arrivo - lasciandoci un'imperdonabile carenza di mascherine, camici, dispositivi di protezione e ventilatori.

E gli stessi politici che hanno guidato la spinta alla globalizzazione - inviando milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero all'estero - hanno anche lasciato che le nostre catene di approvvigionamento di farmaci e forniture mediche critiche si spostassero all'estero, lasciandoci in balia di un'impennata della produzione interna mentre il virus infuriava. Gli esperti che per decenni hanno detto che avremmo potuto gestire l'ascesa della Cina integrando Pechino nell'economia globale ci hanno lasciato pericolosamente dipendenti da un brutale regime totalitario le cui menzogne hanno alimentato la diffusione del virus.

Ma non è tutto. Per contenere il virus in anticipo e prevenire la necessità di ampie misure di mitigazione, avevamo bisogno di effettuare rapidamente i test. Ma gli esperti hanno fallito. Invece di eliminare gli ostacoli burocratici, la Food and Drug Administration ha rifiutato di permettere ai laboratori privati di sviluppare test per sei settimane. E gli scienziati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno contaminato gli unici kit di test approvati con pratiche di laboratorio approssimative, rendendoli inefficaci. I ritardi ci sono costati l'unica possibilità di evitare un blocco a livello nazionale.

Di conseguenza, ora stiamo vivendo la peggiore devastazione economica dai tempi della Grande Depressione, con oltre 33 milioni di americani che hanno perso il lavoro in sole sei settimane. Il peso dei danni non è stato sostenuto dalle élite che lavorano nell'economia dell'informazione, ma da coloro che si trovano al centro e in fondo alla scala economica - gli americani dimenticati che finalmente stavano andando meglio sotto il presidente Trump fino all'arrivo della crisi. Prima della pandemia, l'economia statunitense aveva aggiunto mezzo milione di posti di lavoro nel settore manifatturiero e i lavoratori a basso salario stavano sperimentando aumenti salariali più rapidi.

La maggior parte di questi progressi sono stati cancellati. Per questi americani, il lockdown di oggi sembra un ritorno all'incubo che hanno vissuto dopo la crisi finanziaria del 2008, quando hanno visto persistenti perdite di posti di lavoro abbinate a un drammatico aumento delle morti per disperazione - suicidi, abuso di alcol e oppioidi, overdose di droghe e malattie croniche concentrate in regioni economicamente in difficoltà del Paese.

Nessuno a Washington sembrava preoccuparsi di loro, finché non è arrivato Trump, che ha promesso di lottare per loro. Ora, questi americani vedono le stesse élite respingere ancora una volta le loro sofferenze - insistendo sul fatto che dobbiamo continuare le misure draconiane di isolamento che li stanno mettendo sull'orlo della rovina finanziaria. Vedono il disprezzo delle élite dei media che si fanno beffe delle proteste anti-lockdown che si stanno svolgendo in tutto il paese (guardate quei bifolchi, non stanno nemmeno rispettando le distanze di sicurezza mentre marciano!) e che disprezzano Trump per la sua attenzione alla riapertura dell'economia. Il messaggio che ricevono è: le élite non capiscono la devastazione totale che sto vivendo, ma Trump sì.

Vedono anche prove sempre più evidenti che i politici e gli esperti si sbagliano su come il virus si sta diffondendo. A New York, per esempio, il 96 per cento delle persone ricoverate per il covid-19 aveva una pre-condizione medica, solo il 17 per cento era impiegato e solo il 3 per cento prendeva i mezzi pubblici. "Pensavamo che avremmo trovato una percentuale più alta di dipendenti essenziali che si ammalavano perché andavano a lavorare", ha detto il governatore di New York Andrew M. Cuomo (D), ma "non è così". Se coloro che continuano ad andare a lavorare non si ammalano, allora molti americani disoccupati possono giustamente chiedersi: perché un maggior numero di noi non possono lavorare con le adeguate tutele e accortezze?

L'idea che gli americani premieranno le élite che hanno fallito così miseramente nel preparare e gestire questa pandemia è una fantasia. Al contrario, più a lungo continua questo blocco, più è probabile che si verifichi una crescente ribellione populista contro le élite, che insistono sul fatto che dobbiamo continuare a imporre all'economia una rovina a tempo indeterminato. In effetti, gli americani dimenticati, le cui vite e i cui mezzi di sussistenza sono stati annientati, potrebbero decidere che non c'è mai stato più bisogno di rottura a Washington di quanto non ce ne sia oggi.

