IN UNA CORSA TESTA A TESTA, ANCHE I VOTI DEI COMPLOTTARI SONO DECISIVI – TRUMP STA CERCANDO DI ARRUOLARE QUELLO SVALVOLONE NO-VAX DI ROBERT KENNEDY JR, CANDIDATO COME INDIPENDENTE: “MI PIACE, LO RISPETTO, È UN TIPO BRILLANTE, MOLTO INTELLIGENTE, LO CONOSCO DA MOLTO TEMPO” – IL NIPOTE DI JFK È RIMASTO QUASI SENZA SOLDI PER LA SUA CORSA ELETTORALE E POTREBBE RITIRARSI. IL TYCOON LO ACCOGLIEREBBE A BRACCIA APERTE, DOPO AVER APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI DARE UN "MINISTERO" A ELON MUSK...

donald trump.

1. USA: TRUMP, 'MI PIACE KENNEDY JR, APERTO A SUA NOMINA NELLA MIA AMMINISTRAZIONE

(Adnkronos) - "Mi piace, lo rispetto, è un tipo brillante, molto intelligente, lo conosco da molto tempo. non sapevo che stesse pensando di ritirarsi ma se lo sta pensando certamente sono disponibile". Così Donald Trump, intervistato dalla Cnn, commenta la possibilità che Robert Kennedy Jr possa ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca per sostenere il tycoon in cambio di un incarico di governo, come ventilato dalla stessa vice di Kennedy jr, Nicole Shanahan.

robert kennedy jr usa 24

L'ex presidente ha spiegato che se questo si verificasse, lui "probabilmente valuterebbe" la possibilità di nominare Kennedy - noto ed apprezzato a destra per le sue posizioni no vax e contro la guerra in Ucraina, ma anche considerato troppo progressista per altre posizioni - nella sua amministrazione "Mi piacciono le persone intelligenti e io piaccio ai repubblicani", ha detto ancora nell'intervista, in cui ha ammesso, forse per la prima volta, che l'uscita di scena di Joe Biden e l'entrata di Kamala Harris ha cambiato le dinamiche della campagna.

"Sono in testa nei sondaggi, ma non di molto - ha affermato - ma a parte questo, l'intero messaggio non cambia: non voglio il crimine, vogliamo un esercito forte, fermeremo l'entrata della droga e dobbiamo fermare la gente che entra nel Paese attraverso un confine aperto"

2. USA 2024, LA CAMPAGNA DI ROBERT F. KENNEDY JR. QUASI SENZA SOLDI

robert kennedy jr (6)

(ANSA) - Robert F. Kennedy Jr. è rimasto quasi senza soldi per la sua corsa elettorale. Secondo il sito Politico, la campagna del candidato indipendente alla presidenza ha riferito alla Commissione elettorale federale di avere solo 3,9 milioni di dollari nelle sue casse alla fine di luglio, mentre aveva accumulato quasi 3,5 milioni di dollari di debiti. E mentre la campagna ha speso più di 7 milioni di dollari a luglio, ne ha raccolti solo 5,6 milioni, quasi la metà dei quali sono usciti direttamente dalle tasche della compagna di corsa di Kennedy, l'avvocato della Silicon Valley Nicole Shanahan.

donald trump 1

La documentazione è stata ottenuta da Politico solo pochi giorni dopo che Kennedy è stato bloccato da un giudice di New York dal comparire sulla scheda elettorale dello stato: il togato ha stabilito che l'argomentazione di Rfk Jr, ovvero che aveva affittato una camera da letto a casa di un amico, non lo qualificava come residente dell'Empire State. Poco dopo, peraltro, il Washington Post ha riferito che Kennedy aveva contattato il team della vicepresidente Kamala Harris per una possibile posizione nel suo gabinetto in caso di una sua vittoria a novembre. Notizia da lui smentita. (ANSA).

ARTICOLI CORRELATI

donald trump durante l intervista con elon musk 1 robert kennedy jr suicidio seconda moglie robert kennedy jr terza moglie donald trump 2 ELON MUSK DONALD TRUMP ELON MUSK DONALD TRUMP ELON MUSK DONALD TRUMP