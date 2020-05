TASK FORCE? TASK SCAMORZ! - CHE FANNO I 500 SUPERCONSULENTI INGAGGIATI DA CONTE, A PARTE PRENDERSI LA COLPA PER QUELLO CHE NON FA IL GOVERNO? NIENTE! - NON UNO STRACCIO DI RELAZIONE, NÉ UN BROGLIACCIO. NESSUN CALENDARIO DELLE RIUNIONI, NIENTE ARGOMENTI TRATTATI. BUIO ASSOLUTO - DELLE DUE TASK FORCE CREATE DAL GUARDASIGILLI ALFONSO BONAFEDE, UNA DI 40 COMPONENTI PER LE CARCERI E UNA DI 20 COMPONENTI SULLA GIUSTIZIA NON SI CONOSCONO NEANCHE I NOMI DEI PARTECIPANTI