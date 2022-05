27 mag 2022 16:00

COSA ACCADREBBE SE L'UCRAINA CHIEDESSE LA PACE IN CAMBIO DEI TERRITORI CHE PUTIN HA GIÀ STRAPPATO CON LA FORZA? - L’IPOTESI DI FUBINI: “PUTIN HA SEMPRE DETTO CHE: 1) NON RICONOSCE IL DIRITTO ALL'ESISTENZA DI UN'UCRAINA INDIPENDENTE 2) VUOLE UN GOVERNO-FANTOCCIO A KIEV 3) VUOLE UN'UCRAINA INCAPACE DI DIFENDERSI ("DEMILITARIZZAZIONE") 4) NON RICONOSCE IL DIRITTO DI POLONIA E PAESI BALTICI DI FAR PARTE DELLA NATO. NESSUNO DI QUESTI 4 PROBLEMI SAREBBE RISOLTO DA UNA PRESUNTA "PACE" CON CESSIONE DI DONBASS E MARIUPOL. L'UCRAINA SAREBBE SOLO PIÙ FRAGILE, POVERA, DESTABILIZZATA E PUTIN CONCLUDEREBBE CHE AGGREDIRE FUNZIONA…”