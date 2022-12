13 dic 2022 09:03

COSA CI INSEGNA IL CASO DI EVA KAILI, CHE AVEVA IN CASA I SACCHI DI BANCONOTE DEL QATAR? - GRAMELLINI: “L'AGGRAVANTE DI SINISTRA STA IN QUEL NON ACCONTENTARSI DI ADULARE IL FINANZIATORE, MA NEL VOLERE TRASFORMARE PERSINO L'ADULAZIONE A PAGAMENTO IN UNA CARICATURA DI BATTAGLIA PROGRESSISTA. CHE CONSISTANO IN QUESTO I VANTAGGI DEL FAMOSO ‘MULTIPOLARISMO’ DECANTATO DAGLI ESEGETI DEL MODELLO ARABO, RUSSO, INDIANO, CINESE? DEFINIRE BIECO E CORROTTO IL CAPITALISMO OCCIDENTALE MENTRE SI PRENDONO LE MAZZETTE DA QUELLO DEGLI ALTRI”