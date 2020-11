11 nov 2020 19:49

COSA È DAVVERO SUCCESSO AI PESCATORI SICILIANI IN MANO ALLE MILIZIE LIBICHE? - L'INTERROGAZIONE DI SCOMA (ITALIA VIVA) A CONTE, DI MAIO E GUERINI: ''CHI HA DATO L'ORDINE DI NON INTERVENIRE MILITARMENTE E DI PASSARE ALLA VIA DIPLOMATICA PER LIBERARE GLI EQUIPAGGI DEI PESCHERECCI IN MANO DA PIU DI DUE MESI DELLE MILIZIE LIBICHE DEL GENERALE HAFTAR? E PER QUALI MOTIVI IL GOVERNO È VENUTO A CONOSCENZA SOLO IL GIORNO DOPO DEL SEQUESTRO ED è SALTATA L'OPERAZIONE MILITARE CHE DOVEVA SALVARLI?''