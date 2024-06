COSA INTENDE XI JINPING QUANDO DICE: “LA CINA STA PIANIFICANDO IMPORTANTI RIFORME GLOBALI”? - IL PRESIDENTE CINESE, A POCHE SETTIMANE DAL PLENUM DEL PARTITO COMUNISTA (15-18 LUGLIO), HA ASSICURATO CHE PECHINO CREERÀ "UN AMBIENTE ECONOMICO PIÙ ORIENTATO AL MERCATO, LEGALE E INTERNAZIONALE" - XI HA RIVENDICANDO PER IL DRAGONE LA LEADERSHIP DEL SUD GLOBALE E LA LOTTA AL NEOCOLONIALISMO (CHE OVVIAMENTE NON VALE PER LA CINA, CHE SI STA PAPPANDO L’AFRICA E SI “ALLARGA” NEL PACIFICO)

(ANSA) - PECHINO, 28 GIU - La Cina sta "pianificando e implementando importanti misure per approfondire ulteriormente le riforme in modo globale, continuare ad espandere l'apertura istituzionale e formare un ambiente economico più orientato al mercato, legale e internazionale".

Il presidente Xi Jinping, parlando alla conferenza in occasione dei 70 anni dei 'Cinque principi della coesistenza pacifica', ha assicurato che Pechino creerà "un ambiente economico più orientato al mercato, legale e internazionale", all'indomani dell'annuncio dell'atteso terzo Plenum del Partito comunista cinese del 15-18 luglio che dovrà tracciare le linee della politica economica cinese sul medio e lungo termine.

L' incontro atteso lo scorso autunno, fu rinviato - secondo indiscrezioni - per le divergenze emerse nella leadership sulle misure da adottare. "Costruire 'piccoli cortili e alte mura' e 'disaccoppiare e rompere i legami' è contro la tendenza storica e non farà altro che danneggiare gli interessi comuni della comunità internazionale", ha aggiunto Xi, per il quale il cammino della storia "non è sempre agevole. A volte arriva a situazioni difficili e pericolose, che possono essere superate solo con uno spirito forte".

Oggi, il testimone della promozione della pace e dello sviluppo dell'umanità "è storicamente caduto nelle mani della nostra generazione: commemoriamo il 70esimo anniversario della pubblicazione dei Cinque principi della coesistenza pacifica come punto di partenza, assumiamo la missione storica e andiamo avanti coraggiosamente insieme per promuovere congiuntamente la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità e creare un futuro migliore per la società umana", ha proseguito il leader comunista, rivendicando per il Dragone la leadership del Sud globale e la lotta al neocolonialismo.

I cinque principi della coesistenza pacifica - rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, non aggressione reciproca, non interferenza reciproca negli affari interni degli altri, uguaglianza e vantaggio reciproco e coesistenza pacifica - hanno "segnato un risultato rivoluzionario ed epocale nella storia delle relazioni internazionali", secondo Xi.