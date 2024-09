COSA PENSA GIORGIA MELONI DELLE DICHIARAZIONI DI SALVINI SULLA COMMISSIONE UE? IL CAPITONE PUNGE CON IRONIA LA NOMINA DEL COMMISSARIO DANESE, DAN JORGENSEN, AL QUALE E’ AFFIDATA LA DELEGA “CASA-ENERGIA” – “DICIAMO CHE LÌ SONO PIÙ ABITUATI AI LAGHI E ALLE RENNE E AD ALTRI CONTESTI URBANISTICI CHE NON AL CENTRO STORICO DI BOLOGNA, FIRENZE O LE PERIFERIE DI MILANO E ROMA” – “CONTO CHE DALL'IDEOLOGIA CHE HA PREVALSO NEI 5 ANNI PASSATI SI TORNI NEI PROSSIMI AI PIEDI PER TERRA E AL PRAGMATISMO PER IMMOBILI, LE AUTO ELETTRICHE E…”

Matteo Salvini scherza sui componenti della nuova Commissione europea. Si dice soddisfatto per la nomina di Raffaele Fitto, ma il vicepremier ha da ridire su altre scelte. «Per quello che riguarda la commissione Ue vediamo, entrerà in carica a novembre, io sono contento che sia Fitto a rappresentare non il centrodestra ma 60milioni di italiani. Certo, avere un commissario nord europeo ad occuparsi di casa e energia, diciamo che lì sono più abituati ai laghi e alle renne e ad altri contesti urbanistici che non al centro storico di Bologna, Firenze o le periferie di Milano e Roma». Così il ministro delle infrastrutture e trasporti ad un convegno di Confindustria.

«Ma da ministro dei trasporti sono contento perché il dossier è finito ad un greco popolare, quindi la vicinanza per lo meno culturale fra Italia e Grecia c'è, tra Italia ed Estonia sarebbe un pochino più complicato - dice riferendosi al fatto che il commissario Ue alla Casa, il danese Dan Jørgensen, sarebbe più culturalmente affine all'Estonia che al nostro Paese -. Conto ma su questo sono fiducioso, che dall'ideologia che ha prevalso nei 5 anni passati si torni nei prossimi 5 anni ai piedi per terra e al pragmatismo per immobili, guerra o pace, le auto elettriche, quindi un ritorno non al passato ma alla vita reale». (…)

