COSA PENSA MATTARELLA DEL PREMIERATO BY GIORGIA MELONI? - IL PRESIDENTE TACE. E, DOPO L’APPROVAZIONE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, AUTORIZZERÀ LA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE ALLE CAMERE - PER L’APPROVAZIONE CI VORRANNO ALMENO 12-18 MESI: UN’ETERNITA’ IN CUI PUO’ SUCCEDERE DI TUTTO - LA SOSTANZA E’ CHE LA RIFORMA TRASFORMA IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: NON PIU’ ARBITRO MA NOTAIO - IL QUIRINALE NON AVRA’ PIU’ IL POTERE DI RISOLVERE LE CRISI DI GOVERNO, VERIFICANDO ALTRE MAGGIORANZE POSSIBILI…