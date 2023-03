Estratto da fanpage.it

Le manifestazioni in cui Ultima generazione ha imbrattato edifici pubblici, come la più recente a Palazzo vecchio a Firenze, vanno ascoltate. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein in un'intervista a Stasera c'è Cattelan, programma condotto da Alessandro Cattelan che andrà in onda questa sera. "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima?", ha spiegato Schlein.

DARIO NARDELLA PLACCA UN GRETINO A PALAZZO VECCHIO - MEME BY OSHO

dario nardella pulisce palazzo vecchio meme by hipdem 4 LO SCATTO DI DARIO NARDELLA