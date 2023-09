14 set 2023 10:51

COSA PENSANO I FRANCESI DI MARINE LE PEN? - QUASI LA METÀ DEI CITTADINI RITIENE CHE ABBIA LE QUALITÀ PER ESSERE PRESIDENTE DEL PAESE E PER "AGGREGARE I FRANCESI" - A 4 ANNI DALLE PRESIDENZIALI DEL 2027, L'IMMAGINE DELLA LE PEN CONTINUA A MIGLIORARE, SOPRATTUTTO TRA I PENSIONATI, STANDO AD UN'INDAGINE ELABE PER BFM TV - SE IL 71% LA CONSIDERA SEMPRE "AUTORITARIA" E IL 51% SI DICE "PREOCCUPATO", LA MAGGIORANZA È PERÒ CONVINTA CHE LA LEADER DI ESTREMA DESTRA SIA "CORAGGIOSA" (67%)