13 gen 2023 19:47

COSA RESTA DEL CASO CONSIP? - RENZI, CHE AVEVA ACCUSATO IL CAPITANO ULTIMO “DI INTRUFOLARSI” NELLE INDAGINI PER NUOCERE A LUI E ALLA SUA FAMIGLIA, ATTRAVERSO IL CAPITANO SCAFARTO, È STATO SMENTITO - PINO CORRIAS: “ERA VERO IL CONTRARIO: È STATO RENZI, CON LE SUE ACCUSE IN PUBBLICO AD AVERE COMPROMESSO ULTIMO E I SUOI UOMINI. UN ATTACCO SOSTENUTO DA UNA CAMPAGNA STAMPA PIENA DI NOTIZIE FALSE, IMPRECISE, DISTORTE” - ULTIMO: “NEANCHE TOTÒ MI HA FATTO MAI RIDERE COSÌ. POVERO RENZI. ACCUSAVA ME E I MIEI UOMINI DI COMPLOTTARE CONTRO DI LUI. ANZI DI INTRUFOLARCI IN QUALITÀ DI AGENTI SEGRETI. E POI SI FA SCOPRIRE MENTRE SI INTRUFOLA CON UN AGENTE SEGRETO, IN UN AUTOGRILL, PENSANDO DI PASSARE INOSSERVATO”